Iriarte ve factible "una solución de corte confederal" para Euskadi

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha asegurado que su formación está dispuesta, tras las elecciones del 12J, a alcanzar pactos de izquierdas, por un lado, y soberanistas, por otro, y cree "factible una solución de corte confederal" para Euskadi en estos momentos, en la que quepa la posibilidad en el futuro de un referéndum independentista.

Además, ha pedido al presidente Pedro Sánchez que "cumpla su palabra" y acerque a los presos de ETA, algo que, según ha apuntado, no ha cumplido, como tampoco lo ha hecho, a su juicio, con el acuerdo sobre la derogación de la reforma laboral, para asegurar que lo que ayer ocurrió en el Congreso al respacto fue "un esperpento".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Iriarte ha señalado que las encuestas sitúan a EH Bildu como "la primera fuerza soberanista de izquierdas" en Euskadi, y su pretensión es ganar las elecciones e "implementar políticas públicas fuertes para dar respuesta a la mayoría de la ciudadanía para no dejar a la gente de lado, para empezar a hacer un cambio" en la Comunidad Autónoma Vasca "y salir de una situación de inercia e impasse que han perpetuado el PNV y el PSE-EE".

Tras destacar que habrá que esperar a la noche de las elecciones para analizar las votaciones de la ciudadanía y poder hablar de posibles pactos, ha precisado que EH Bildu "estará, tanto para hacer acuerdos progresistas y de izquierdas en este país, como para hacer acuerdos soberanistas" como el fin de que Euskadi "tenga otra relación con el Estado español, que es muy necesaria, si así lo consideran también otros partidos". "Yo tengo dudas de si unos y otros quieren estar en acuerdos de este tipo", ha manifestado.

Maddalen Iriarte ha apuntado que, para poder integrar un Gobierno de coalición, su formación exigiría trabajar "a favor de unas políticas públicas fuertes, de mejorar la sanidad, la educación y de poner los cuidados en el centro de las políticas para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en esta pandemia con las residencias de mayores". También ha abogado por "mirar a los jóvenes para que tengan un proyecto de vida".

Además, ha recordado que EH Bildu "trabaja diariamente a favor de una república vasca independiente" y cree "importante" que la ciudadanía de Euskadi pueda decidir su futuro, "en un sentido u otro". "Respetaremos lo que decida, pero, en un pacto habría que recoger que la ciudadanía pudiera decidir sobre su futuro", ha explicado.

A su juicio, existe "un problema territorial al que hay que dar una solución", y ha recordado que llegó a un pacto con el PNV en esta aspecto, aunque, después, la formación jeltzale "se ha bajado de ese acuerdo absolutamente", en referencia a las bases de un nuevo estatus para Euskadi.

En este sentido, ha destacado que tienen "una solución basada en el diálogo que podría llevar a una solución de corte confederal, con unas garantías para las decisiones" que adopten los vascos y que "abra la puerta a que, en un momento concreto, si la mayoría de la ciudadanía vasca decidiera comenzar un proceso de secesión, también pudiera darse, siempre después de un referéndum".

"Yo ahora mismo no veo la independencia cercana. El acuerdo que suscribimos con el PNV lo veíamos como una estación central entre lo que nosotros anhelamos y lo que en este momento vemos que es factible. Y en este momento vemos que es factible tener otra relación con el Estado español de corte confederal", ha manifestado.

A su entender, esto se puede hacer en base a los derechos históricos que dota a los vascos de "una soberanía en muchas materias", y considera que se puede propiciar "una relación de igual a igual con el Estado español, sin injerencias" por parte de este.

"Esta es una propuesta de diálogo con el Estado español y es una oportunidad para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que también podría serlo para Cataluña y para todas aquellas naciones que quieran dar un paso hacia la independencia. Puede traer muchas soluciones en el aspecto territorial", ha indicado.



VICTIMAS



La candidata de la formación soberanista ha considerado que ellos han dado "pasos importantísimos para que se avance en la paz y en la convivencia". "EH Bildu ha hecho un trabajo imprescindible para sacar a ETA de la ecuación política de este país y ETA ya no existe", ha indicado.

En todo caso, se ha mostrado a favor de que "todas las víctimas, las de ETA, las del GAL, las del Batallón Vasco-español y las personas que han sido torturadas en este país, que ha sido sistemática, obtengan reconocimiento y verdad".

"Seguiremos trabajando en ello, como seguiremos trabajando para que la política penitenciaria de excepción cambie y los presos puedan estar más cerca de sus poblaciones de origen, que los presos mayores puedan salir de la cárcel y los que han cumplido tres cuartas partes de condena", ha explicado.

Por ello, ha apostado por trabajar "a favor de la pacificación y convivencia en este país", algo que, en su opinión, EH Bildu "ha avalado muy claramente". Maddalen Iriarte ha subrayado que el acercamiento de reclusos es "reclamada por la mayoría de la sociedad vasca". Tras admitir que ha habido "algún goteo" al respecto, ha destacado que fue el propio presidente Pedro Sánchez quien se comprometió a acercar a los presos.



REFORMA LABORAL

"Yo le pido que cumpla con su palabra, que no está cumpliendo", ha indicado, para referirse también a la reforma laboral. A su juicio, ayer se asistió a un episodio sobre este último asunto, en el que se demostró que "el PSOE no está dando la talla, no cumple con su palabra". "Me parece un esperpento lo que ayer pasó en el Parlamento español", ha indicado.

En este sentido, ha apuntado que "dice mucho del PSOE" que, tras aprobarse la enmienda de EH Bildu para derogar la reforma laboral, tal como pactaron en su día con los socialistas y Unidas Podemos, apareciera "un Simancas desaforado, diciendo que había que repetir la votación, contraviniendo la opinión del del letrado del Parlamento", con el fin de que se rechazara la propuesta de la formación soberanista.

"El Partido Socialista tiene que elegir si alinearse con los partidos que permitieron su investidura o, como está haciendo, con el PP o con Ciudadanos. Alinearse con esos partidos es volver a las recetas de otras crisis, que las han pagado siempre las clases más trabajadoras, más vulnerables, y han salido de rositas la banca y las élites", ha manifestado. Su apuesta, en todo caso, según ha asegurado, es "salir de esta crisis no dejando a nadie de lado"



CORONAVIRUS

Maddalen Iriarte considera que la pandemia del coronavirus ha acelerado "una triple crisis", sanitaria, económica y social. "Creemos que esta legislatura servirá para poner los cimientos de lo que puede ser este país en los próximos diez, 20 o 30 años", ha indicado.

A su juicio, la Covid-19 "ha puesto encima de la mesa situaciones más penosas y gravosas, en cuanto al empleo, por ejemplo, o a otras materias". "Pero nosotros ya veníamos detectando la necesidad de poner en marcha unas políticas públicas mucho más fuertes, de empezar a desprivatizar ciertos servicios para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos", ha insistido. Por ello, ha propuesto la creación de un Instituto Vasco de Servicios Públicos.