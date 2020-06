Miren Gorrotxategi ve posible en el futuro la conformación de un gobierno tripartito

Miren Gorrotxategi se ha mostrado convencida de que el PSE cambiará de posición y ve posible en el futuro la conformación de un gobierno tripartito. En Euskadi Hoy de Onda Vasca la candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos ha recordado que los socialistas también se negaban a formar gobierno de coalición en Madrid. "Sánchez dijo que no dormiría tranquilo si Iglesias era vicepresidente. Ahora lo es. Hubo que esperar cuatro años y tuvo que llegar la amenaza de VOX para que el PSOE se diese cuenta de que acordar era necesario".

Gorrotxategi no cree que el cambio en la dirección de Podemos Euskadi vaya a suponer una merma en votos para Elkarrekin Podemos. "Hay líos internos en cualquier organización. No creo que nos vaya a afectar. Lo que importa con los proyectos y no las personas que están al frente".

La candidata a lehendakari de Elkarrekin Podemos niega la información que publican varios medios de comunicación por la que habrían apartado a Pablo Iglesias de la campaña vasca. Gorrotxategi ha dicho que Iglesias visitará al menos en dos ocasiones Euskadi durante la campaña y achaca a su apretada agenda como vicepresidente que no esté presente en más actos electorales.

Por último, Gorrotxategi ha reconocido que Pablo Echenique se equivocó en sus declaraciones sobre la comisión de investigación sobre los GAL. "Comprendo el contexto en el que valoró la creación de la comisión. También la reacción de Pili Zabala. Echenique no estuvo acertado en esta ocasión".