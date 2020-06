Urkullu subraya la "fortaleza" del autogobierno en la crisis

El lehendakari y candidato a la reelección por el PNV, Iñigo Urkullu, ha resaltado la "fortaleza" que ha representado para Euskadi el autogobierno durante la crisis sanitaria y ha preguntado "en manos de quién ponemos la responsabilidad de guiar la recuperación de este país". "La mejor respuesta, el PNV", ha añadido.

Urkullu ha tomado parte este sábado en un acto político en Amorebieta (Bizkaia), en el que también han intervenido la cabeza de lista por Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, así como el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar.

En su alocución, Urkullu ha reconocido que se vive un momento "de gran desasosiego social, económico y político" en el que el coste en vidas humanas, junto al coste social y económico está siendo "muy alto" a consecuencia de la pandemia.



El autogobieno, clave

"Hemos afrontado una crisis sanitaria sin precedentes. Hemos sufrido, pero hemos logrado contener y mitigar el virus... El Departamento de Salud y Osakidetza han hecho y están haciendo un inmenso esfuerzo que está dando resultados", ha valorado tras agradecer el esfuerzo de los profesionales sanitarios.

En este sentido, ha subrayado que Euskadi cuenta con unos servicios públicos "de primer nivel" y aunque ha advertido de que la crisis sanitaria provocada por el covid-19 "aún no ha acabado", ha atribuido "lo conseguido" al autogobierno.

Según ha defendido, el autogobierno "no es una entelequia" y ha incidido en que Osakidetza es "nuestro autogobierno", al igual que lo son "los servicios sociales, la RGI, la Ertzaintza, Educación, Concierto Económico". "Autogobierno, instituciones propias, servicios públicos y capacidad de gestión han sido nuestra fortaleza en medio de la crisis", ha añadido.

A su juicio, durante la crisis sanitaria Euskadi ha demostrado que cuenta con unos servicios públicos "capaces de responder en los momentos críticos", y ha asegurado que se llevan décadas "invirtiendo" en ellos por ser "prioridad, nuestra seña de identidad". "Son el centro de nuestras políticas. Así ha sido, así es y así será", ha añadido.

Del mismo modo, ha sostenido el proyecto jeltzale para los próximos años "profundiza y avanza en autogobierno al servicio de las personas" ya que "tenemos la experiencia, tenemos las ideas claras y objetivos bien marcados, tenemos proyecto, tenemos la fortaleza del Partido Nacionalista Vasco".



"AÑOS MUY DUROS"

Para Urkullu, el actual es momento para mantener el "compromiso sanitario" y centrarse a la vez en la economía y el empleo para hacer frente a la crisis económica ya que, según ha confesado, "vienen años duros de recuperación y activación". "La crisis económica va a ser profunda y global. Tenemos que estar mentalizados y preparados. Ante una crisis extraordinaria, una reacción extraordinaria", ha apostado.

Tras valorar que durante el pasado año se alcanzó el objetivo de situar el paro por debajo del 10% en el País Vasco, ha situado de nuevo esa como la prioridad del PNV, algo que "volveremos a lograr".

"Vamos a sufrir la caída del PIB y de la recaudación. Podemos perder cerca de 70.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Esta es la realidad. Nuestro programa de gobierno marca el rumbo, determina los objetivos y concreta las iniciativas. Es nuestra forma de trabajar para hacer frente a la crisis... Para convertir retos en oportunidades, paso a paso, día a día", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que esta semana se ha conocido que en Boroa se va a instalar un centro de investigación vinculado a la fabricación de nuevas estructuras para el coche eléctrico, cuestión que "no es una improvisación ni una casualidad, sino que forma parte de una estrategia".

"Este proyecto cuenta con una aportación de 8 millones de euros del Gobierno vasco. Es una prioridad, es un hecho. Necesitamos hechos y no palabras. Un hecho que responde a una apuesta decidida por la industria y la generación de empleo", ha incidido, para añadir que responde a una apuesta firme por la innovación y la aplicación de la I+D orientada a la fabricación de automóviles eléctricos, por la economía verde y la descarbonización.

De este modo, ha situado como retos de cara al futuro la "transición sanitaria y social, la transición tecnológica y digital y la transición energética y medioambiental". Por todo ello, y tras reconocer que se ha afrontado la primera parte de la crisis, ha advertido de que ahora "enfrentamos la segunda parte", basada en una "dura crisis económica y de empleo".

"El 12 de julio decidimos el nuevo Parlamento Vasco y la pregunta es en manos de quién ponemos la responsabilidad de guiar la recuperación de este país. Es una pregunta crucial. La mejor respuesta es Partido Nacionalista Vasco. Las mejores manos. Pido que, con cada voto, construyamos una gran mayoría que guíe la salida de esta crisis. Gestionamos con rigor. Tenemos experiencia. Contamos con un gran equipo. Euskadi en buenas manos. Hechos y resultados", ha finalizado.



ORTUZAR

Por su parte, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ha recordado en su intervención al poeta, periodista, cura y militante del PNV Lauaxeta, de cuyo fusilamiento se cumplieron el jueves 83 años. Asimismo, y tras enfundarse la camiseta de la selección de Euskadi, ha defendido que esa prenda simboliza hoy "el buzo que debe enfundarse la sociedad vasca para salir de esta crisis".

"Vamos a salir de esta, y lo vamos a hacer si somos capaces de responder como pueblo, todos y todas a una. Poniéndonos todos y todas esa camiseta. Sudando la misma camiseta. La camiseta de Euskadi. Selección nacional e industria. Identidad y proyecto económico. Euskera eta teknologia. Ese es nuestro secreto para salir adelante: conciencia de pueblo, respuesta de País, unidad en torno a unos objetivos. Y proyectos económicos y sociales claros para crear empleo de calidad y progreso. A esto se va a dedicar el PNV la próxima legislatura, los próximos cuatro años", ha manifestado.

El presidente del EBB, que ha reconocido que se han pasado meses "complicados y se han vivido situaciones duras", ha advertido de que el panorama económico que se presenta es "de agárrate que vienen curvas".

"No lo negamos. No lo escondemos. Pero con la misma rotundidad que decimos esto también proclamamos nuestra seguridad, nuestra certeza absoluta de que vamos a salir adelante. Y no de cualquier manera. Vamos a salir adelante bien, con fundamento, como hemos hecho siempre las cosas en este país", ha reiterado.

Por último, la cabeza de lista por Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha afirmado que Euskadi está preparada para "remontar el vuelo económico gracias a un trabajo previo bien hecho". "Una remontada con identidad propia, bajo parámetros de rigor, realismo y seriedad, en un mundo en transformación", ha indicado, para añadir que el empleo es la prioridad política, social e institucional para EAJ-PNV, especialmente en lo relativo al empleo juvenil.

"Vamos a seguir invirtiendo en nuestra juventud. Colaboraremos con la empresa para ofrecer a nuestras y nuestros jóvenes salarios dignos que les permitan afrontar un plan de vida y una emancipación más temprana", ha añadido.