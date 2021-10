Los seis tips para poder llegar a fin de mes en el Día Mundial del Ahorro

La cesta de la compra ha dado la mayor subida en 30 años, el precio de la luz no para de batir récords, la gasolina no era tan cara desde 2013, y hasta Netflix sube sus tarifas. Pues bien, en el Día Mundial del Ahorro, que se celebra hoy, damos seis sencillos tips para que no sea necesario aflojar tanto el bolsillo y la economía doméstica tiemble algo menos.



1. VIGILE LOS MICROGASTOS

Si le cuesta llegar a final de mes o buena parte de su sueldo se esfuma sin darse apenas cuenta, quizá es porque no está controlando sus microgastos y las compras por impulso. Si todos los días desayuna fuera de casa, se toma un café o una coca-cola en la oficina, a final de mes puede llegar a suponer muchos euros. Salir a cenar todos los findes puede sonar tentador, pero puede bajar su cuenta más de lo esperado€

Los taxis en momentos de vaguería o el tabaco son otros de estos gastos. Por eso es importante vigilar estos movimientos y pensar alternativas para no caer en la trampa.



2. CUIDADO CON LA TARJETA

Hoy en día, prácticamente todo puede pagarse con tarjeta, ahora también con el móvil. Pero este hábito puede ser peligroso para nuestro bolsillo. Si no vemos el dinero, pagamos a ciegas y no somos tan conscientes de lo que realmente estamos gastando.

Para evitar esto, es recomendable llevar efectivo, al menos en algunas ocasiones, ya que así, somos más conscientes de lo que gastamos y en qué lo gastamos.



3. LLEVAR UN SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS

Si queremos ahorrar, lo principal es hacer un seguimiento de nuestros gastos y localizar a dónde va nuestro dinero. Al ser más consciente de en qué gasta su pasta, será más fácil vigilar esos gastos y pensar en maneras de reducirlos.

Por ejemplo, si su mayor gasto es en ropa, es recomendable hacer un inventario del armario y descubrir lo que realmente tiene. Seguro que te encuentras con prendas que ya no recordabas que puedes volver a usar o revender para conseguir un ingreso extra.

A veces hay que romper la hucha

4. EL AHORRO EMPIEZA EN CASA

Los expertos de Chollometro, la plataforma líder de promociones y ofertas, insisten en la necesidad de que el ahorro empiece en las cosas más cotidianas. Por eso es más importante que nunca planificar el uso de los electrodomésticos, como la lavadora o lavavajillas, en las horas nocturnas o valle.

También hay que dejar cargando los elementos electrónicos durante la noche, para no tener que enchufarlos durante el día. Y es recomendable desconectar totalmente los dispositivos electrónicos cuando no están en uso, en vez de dejarlos en modo reposo o stand-by.



5. REVISE SUS SUSCRIPCIONES

Es importante repasar todas nuestras suscripciones a servicios y plataformas para evitar incurrir en gastos inútiles y superfluos. Y no olvide cancelar su cuota de gimnasio si no acude o esas cosas que se pagan por costumbre pero que no se usan.

Además, los servicios como los seguros, es mejor pagarlos al año que mensualmente ya que las compañías suelen ofrecer mejores condiciones y precios más bajos.



6. USE LOS CHOLLOS Y LOS CUPONES

Las plataformas de chollos y descuentos son una gran herramienta para ahorrar dinero y tiempo con rebajas suculentas. Muchos supermercados y apps ofrecen, por ejemplo cupones de ahorro y cheques descuentos que conviene aprovechar.

Los expertos en ahorro recomiendan, de hecho, no dejarse llevar solamente por los días clave para ahorrar, como el Black Friday o las rebajas.