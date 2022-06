Azpiazu rechaza pronósticos catastrofistas para la economía en otoño

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha rechazado los pronósticos "un tanto catastrofistas" que se están haciendo para después del verano, y ha destacado que el Ejecutivo se prevé un crecimiento "sólido" en Euskadi. Además, ha expresado sus dudas sobre que aumentar los impuestos a determinadas empresas sea "la mejor manera de atajar" la inflación.

En declaraciones al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Azpiazu se ha referido a las voces que apuntan a que, tras el verano se podría estar en puertas de una desaceleración generalizada y considera que datos "no dicen esto en este momento".

Azpiazu mantiene que el crecimiento de la economía vasca es sólido

"Es verdad que hay gente que está haciendo este tipo de pronósticos que son, a mi entender, un tanto catastrofistas. El riesgo que tenemos en Economía es que si todo el mundo empezamos a decir que esto va mal, al final la economía va mal, porque las expectativas se suelen cumplir", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que hoy en día los datos que maneja el Gobierno vasco dicen que el crecimiento de la economía es "sólido, que el año que viene también lo sea, y eso son los datos que tenemos". "Sobre lo que pueda pasar de ahora a otoño en relación a la guerra de Ucrania o la inflación, no lo sabemos. Puede empeorar o mejorar. No hagamos perspectivas exclusivamente negativas. Vamos a ser objetivos", ha instado.

Duda que imponer impuestos a las energéticas frene la inflación

El consejero no ve "muy oportuno" subir o bajar impuestos a empresas concretas, porque tengan "excesivos beneficios o determinadas pérdidas". "La reflexión en materia tributaria debe ser más de largo plazo, con otra estrategia, con otro horizonte, y este tipo de medidas coyunturales no aportan nada bueno", ha indicado, para precisar que esperará a ver lo que anuncia al respecto el Gobierno español para tener una opinión.

También ha manifestado que hay que ver dónde está el motivo de la inflación, dónde está el problema, y duda que subir los impuestos a empresas determinadas sea "la mejor manera de atajarla". "Con eso no quiero decir que defienda las posiciones de Iberdrola. Es una reflexión válida para Iberdrola y para cualquier otra empresa", ha precisado.