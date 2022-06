El Gobierno vasco admite "avances" para entrar en ITP Aero

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha admitido que "está habiendo avances" en las negociaciones para la entrada del Gobierno vasco en ITP Aero que espera "que fructifique", si bien desconoce cuándo se cerrará, "dadas las turbulencias ajenas" que se han producido.

De esta forma, Azpiazu se ha referido a los cambios en la junta de accionistas de Indra --empresa que podría tener intención de participar en ITP--, con la destitución de varios consejeros independientes que forman parte de su consejo de administración con el voto a favor de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la empresa vasca de defensa SAPA y el fondo Amber.

En declaraciones posteriores a la jornada celebrada en Bilbao bajo el título "Foro sobre las ventajas de cotizar en Bolsa", organizado por la CNMV, Azpiazu ha recordado que el Ejecutivo vasco "sí ha estado hablando" con la intención de tomar una participación en ITP.

Sin embargo, ha llamado a "no mezclar las cosas", tras los cambios en Indra. "Yo no voy a entrar en la voluntad que tenga Indra o no de entrar. En ese sentido, las cosas no hay que mezclarlas", ha afirmado, en relación a los "movimientos" en la Junta de Accionistas de la compañía, con "recientes cambios". "Son decisiones que se han tomado en el seno de Indra, el Gobierno español o Indra tendrán que dar explicaciones", ha señalado.

Azpiazu ha emplazado a ver "cómo evolucionan las cosas en Indra también" porque "podría ser uno de los que tome parte en esta operación". "Yo creo que es una cuestión de ellos y ellos lo van a tener que hacer", ha añadido. En su opinión, el Gobierno Vasco "no debe, ni pronunciarse en ese sentido, ni, desde luego, tomar ninguna medida por ello".

Preguntado por el estado de las conversaciones para la entrada en el accionariado de ITP, el consejero vasco ha asegurado que el Ejecutivo autónomo lleva "bastante tiempo trabajando en esta cuestión" porque cree que es "una decisión importante".

"Vamos a ver si somos capaces de, al final, cerrar esta operación como pretendemos, con éxito. Esperemos que se resuelva favorablemente; seguiremos trabajando", ha indicado.

Según Azpiazu, "está habiendo avances" y las disposición "de todas las partes es positiva". "Si estuviésemos en contra de los que son los protagonistas en este cuestión, tendríamos problema", ha reiterado.

A su juicio, la "voluntad de todos" es que la decisión del Gobierno vasco "llegue a buen fin" pero, "en este momento, y "dadas las turbulencias ajenas" al Ejecutivo de Euskadi, desconoce "cuándo se va a poder cerrar la operación".