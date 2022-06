El respaldo unánime de la plantilla paraliza la planta de Mercedes en Gasteiz

Los trabajadores de Mercedes-Benz respondieron ayer de manera masiva y unánime a la convocatoria de huelga propuesta por los distintos frentes en los que viven los sindicatos de la factoría. La llamada a detener la actividad una jornada en la línea de montaje de la multinacional germana en Gasteiz, se presentó fraccionada desde los llamamientos que hicieron, primero UGT y CCOO, y a los que después se sumaron los representantes de ELA, LAB, ESK, PIM y Ekintza.

Frente a esa diversidad de planteamientos y los matices que cada una de las centrales defiende, los cerca de 5.000 operarios de la planta respondieron como una única voz en defensa de sus condiciones laborales y expresando su rechazo a cuestiones que supongan una vuelta de tuerca más en su flexibilidad.

Esa petición de unidad a sus representantes sindicales quedó plasmada en la manifestación que reunió a más de 2.000 operarios y recorrió el perímetro de la factoría minutos después de las once de la mañana. Una pancarta portada por varios trabajadores siguió a escasos metros de distancia a la que abría la marcha con un claro mensaje: Comité dividido, empresa vencedora.

Una jornada sin incidentes



Desde primeras horas de la madrugada ya se pudo comprobar en los alrededores de la factoría la importancia y relevancia de la jornada. Agentes de la Policía Local se dejaron ver con sus coches patrulla en la rotonda donde comienza la calle de Las Arenas y que lleva a la puerta de Mercedes-Benz. Pocos minutos después de las 5 de la mañana comenzaron a arremolinarse en torno a ese acceso los primeros representantes sindicales junto a los más madrugadores trabajadores que, con las octavillas en mano, se oponían a una sexta noche de actividad y se sumaban al cada vez más nutrido grupo de sindicalistas.

Efectivos de la Ertzaintza formaron un cordón de vigilancia y previsión de posibles altercados, que no llegaron a producirse. Los únicos que accedieron al interior de la planta fueron los trabajadores eventuales, que nada pudieron hacer ante la falta de actividad a las seis de la mañana, cuando debían haberse puesto en marcha las líneas. Para entonces la satisfacción era notable entre los representantes de las centrales sindicales, conscientes del éxito y masivo apoyo a la convocatoria.

Por la tarde los diferentes bandos sindicales llevaron a cabo concentraciones, unos en la plaza de Correos y otros en la céntrica Virgen Blanca

AZpiazu pide diálogo



Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, aseguró ayer miércoles que Mercedes "necesita a los trabajadores", al igual que "los trabajadores y Euskadi necesitan a Mercedes", por lo que ha considerado que el acuerdo entre la empresa y los sindicatos "es necesario y va a llegar".

El consejero vasco de Economía y Hacienda indicó que, "en general, las huelgas no me gustan", aunque ha matizado que "habría que ver cuáles son las razones" de los trabajadores para convocar los paros, "que yo desconozco".

En todo caso, afirmó que, de cara al futuro, y teniendo en cuenta la importancia que la compañía alemana tiene tanto en Gasteiz como en Euskadi, "hay que buscar una solución y llegar a un acuerdo para que las cosas vayan bien".

En su opinión, existe "un buen proyecto de Mercedes para el futuro de Euskadi", y que, por lo tanto, "entre todos debemos avanzar", aunque eso no significa que "los trabajadores no tengan problemas que hay que solucionar".

"La dirección debe hablar con los trabajadores para llegar a un acuerdo. Creo que Mercedes necesita a los trabajadores y los trabajadores y Euskadi necesitan a Mercedes. El acuerdo es necesario y creo que va a llegar. Mercedes lleva años en Vitoria y Euskadi, y creo que aquí seguirá en el futuro, porque aquí tiene fuerza, experiencia, trabajadores preparados y todos los proveedores", destacó el consejero de Economía y Hacienda.

En corto

CCOO

Loli garcía. La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, destacó el "éxito" de la huelga de Mercedes Benz en Gasteiz en defensa del convenio y advirtió de que la inversión comprometida en la planta alavesa no puede condicionarse "a que las condiciones laborales no sean dignas". La dirigente sindical se refirió a la jornada de paro en la planta alavesa convocada, tanto por CCOO y UGT, como por los sindicatos ELA, LAB y ESK ante el bloque de la negociación con la empresa. Recordó que Mercedes es una empresa "con mucho beneficio" y está planteando "subidas salariales y condiciones laborales no dignas". "Esto es lo que tenemos en el fondo en Mercedes", añadió.

Mendia

Llegarán a un acuerdo. La consejera vasca de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, se mostró "convencida" de que la dirección y los sindicatos de Mercedes, que ayer convocaron huelga, llegarán a un acuerdo en la negociación colectiva "por responsabilidad y por necesidad". "Confiamos en que las partes sean capaces de llegar a un acuerdo que permita garantizar la inversión prevista por la compañía, y que es tan importante para Álava y para toda Euskadi", declaró.