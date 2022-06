Una interacción con beneficios mutuos

El Salesforce Innovation Day Bilbao incluyó en su programa una mesa redonda a modo de conversación de múltiples actores que mostró cómo interactúan el ecosistema de Salesforce y el tejido productivo de Euskadi para influenciarse mutuamente.

La transformación digital va a ser determinante para encauzar la senda del crecimiento y ahí las decisiones públicas, la iniciativa privada y la participación de los centros de conocimiento, tecnología e innovación configuran el triángulo del éxito.

Así quedó patente en la mesa redonda en la que participaron Grupo SPRI, Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial; SALTO Systems, líderes en sistemas de control de accesos y cerraduras electrónicas; Tecnalia, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico referente en Europa con la misión de transformar la tecnología en PIB; y Omega, PKF Attest y Teknei, partners de Salesforce que amplían el alcance y la adaptación de sus soluciones.

Tecnología, Innovación y sostenibilidad fueron las claves que Salesforce trajo a este encuentro. Bajo la moderación de Iñaki González, director de DEIA, arrancó la charla con la sostenibilidad como punto de partida, enmarcada en el proceso de transformación digital que debe ser capaz de generar un entorno lo más amable posible.

Tomó la palabra Leyre Madariaga, directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno vasco, representando a SPRI. Como profunda conocedora de la Agenda 2030 Vasca, profundizó en cómo el compromiso con la sostenibilidad global impulsa la prosperidad local.

A su modo de ver, una de las novedades de la Agenda 2030 aprobada por la ONU en 2015 es poner en valor la importancia de la empresa, del sector privado, como elemento fundamental para implementar y financiar la Agenda. Trayendo a colación la famosa frase "Think Global, Act Local", Madariaga afirmó que es totalmente compatible con el "Act Global, Think Local". Y recordó que acontecimientos como la pandemia o la guerra€ "nos han hecho ver la gran interdependencia que tenemos con lo que está pasando en el mundo. Ello no impide que además de actuar, pensemos y viceversa".

Igualmente resaltó como segundo elemento diferencial de la Agenda su necesaria territorialización, lo que implica que "hace falta voluntad política para poder actuar, acompañada con una sociedad civil y un sector empresarial comprometido", dijo.

Al abordar el papel que juegan la digitalización y la innovación en esa lógica, citó los ODS 9 (sobre innovación e industria), el 10 (reducción de las desigualdades, a la que pueden contribuir) y el 17 (alianzas). A este respecto remarcó que "no se puede hacer nada sin la colaboración público-privada".

Desde su óptica, a través de la tecnología y la innovación se pueden reducir los efectos negativos del cambio climático, "todo lo relativo al acceso a la educación, la problemática alimentaria y la inteligencia artificial, controlando y minimizando todos los impactos negativos y maximizando los positivos".

Generar prosperidad



Al igual que Salesforce, Tecnalia entiende la tecnología como elemento para transformar y favorecer la prosperidad con fuertes vínculos en la sociedad en la que se desarrolla. El propósito del mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, y miembro de Basque Research and Technology Alliance, es "construir un mundo mejor a través de la investigación tecnológica y la innovación y generar prosperidad" señaló su Director de Desarrollo de Mercado, Hugo Martínez.

Compartiendo lo expresado por Leyre Madariaga, acerca de que el progreso de un país radica en el equilibrio entre el desarrollo económico y social para creación de PIB y mejorar la sociedad, Martínez dejó claro que "eso es lo que intentamos en Tecnalia. Hemos hecho una reflexión estratégica con una dimensión más social que ha llegado incluso a nuestro claim, que ahora es 'Creating Growth: Improving Society', y hacia ahí apuntamos nuestra actividad".

En relación con la ayuda de Salesforce para conseguir esta misión/visión, el Director de Desarrollo de Mercado de Tecnalia aludió a que los valores de la compañía americana, cuya tecnología utilizan, están relacionados con las personas, con la interconexión y con acceder al cliente, encajando en sus propios valores, para creación de PIB y mejorar la sociedad. Y resaltó que "nos ayuda a conectar el talento del personal investigador, que es nuestro producto básicamente, con nuestro cliente, que son las empresas que nos contratan su innovación. Y ahí Salesforce juega un rol clave", enfatizó.

Según su parecer, los grandes éxitos de Tecnalia han sido establecer conexiones inverosímiles entre tecnologías, mercados y equipos de investigación propios o de su ecosistema.

Al recordar los orígenes de la implantación de Salesforce, el representante de Tecnalia comenzó explicando que implicó la unión de varios centros con un total de ocho edificios en Euskadi, España y Europa, fruto de una fusión hace ya más de 10 años. "Entonces, la transversalidad era un verdadero reino de taifas, una especie de Torre de Babel. No nos entendíamos ni entre nosotros ni con los clientes. Para ordenarlo recurrimos a Salesforce, que hoy en día nos sirve de herramienta de análisis interno y de cuadro de mando, así como de instrumento de relación externa. Nos ayuda a regular ese tráfico de personas y de propuestas de valor hacia nuestros clientes y ahora nos preguntamos cómo hacíamos sin Salesforce", detalló.

Al mismo tiempo, perciben también como un valor añadido "esa aplicación directa que hace de las nuevas tendencias de la I+D, aplicando la Inteligencia artificial de manera inmediata a sus procesos y herramientas".

Visión global del cliente



SALTO Systems también ha acometido su propia digitalización con las herramientas de Salesforce. Su Global Marketing Manager, Ion Murga, echó la vista atrás para compartir que hace unos años hicieron una retrospectiva de cómo tenían que orientarse al cliente final y a sus partners/distribuidores en los 90 países en los que operan en el mundo. "Sabíamos que iba mucho más allá de la implantación de una mera tecnología porque en una transformación digital existe una parte tecnológica y otra de cambio de mentalidad, de personas y de procesos."

A su entender, uno de los grandes éxitos ha sido involucrar a toda la organización, no plantearlo como una cuestión puramente del Departamento Comercial. De hecho, de las cerca de 600 licencias que utilizan hoy en día, casi el 40% de los usuarios no son comerciales, "hablamos de soporte, marketing, área de IT, logística, atención al cliente€ es decir, le queremos dar esa visión 360 que cada uno de nosotros podemos aportar". Según Murga, la visión 360 del cliente es "totalmente necesaria, y nos permite una visión más global que la de hace unos años".

"Salesforce nos ayuda digitalizando muchos procesos comerciales, técnicos, de soporte, de marketing y creo que nos puede acompañar en el crecimiento y en ese viaje", declaró.

Al abordar el proceso de implementación de Salesforce, Murga refirió que "comenzamos en diciembre de 2019 y en marzo de 2020 se declaró la pandemia, lo que nos obligó a darnos cuenta de que la comunicación, en remoto y en virtual, tenía que ser exponencialmente más alta y debía abrirnos a todas nuestras filiales en las 40 oficinas que tenemos en el mundo para transmitir este cambio que estábamos a punto de acometer". Un aspecto clave teniendo en cuenta que exportan el 95% de su producción".

En SALTO Systems han comprobado que el cliente necesita tener la percepción de que las cosas funcionan y resuelven rápido las necesidades que se van encontrando. Y a este respecto, para ellos, "son los partners de Salesforce los que ofrecen valor añadido a la tecnología de esta compañía".

El cliente, en el centro



En el caso de Omega CRM, su visión es, como ellos mismos dicen, contribuir a crear una sociedad mejor acercando la digitalización a las personas y las organizaciones.

De un modo muy gráfico, David García Fuentes, CEO de Omega CRM, estableció como símil un puente en cuyos extremos están la compañía, que necesita hacer la transformación a velocidad de vértigo, y la tecnología, que "gracias a partners como Salesforce va a velocidad acelerada".

En el centro de todo está el cliente, el que realmente está cambiando y que empuja a que estos cambios sucedan. "Ahí un partner tiene que jugar un rol principal que es ser un agente de cambio, que pasa por tres factores críticos. En primer lugar, facilitamos a nuestros clientes el acceso a esa tecnología y que esa adaptación resulte lo más fácil posible. En segundo lugar, se trata de acelerar la integración de la tecnología para que llegue a tiempo. Y por último, utilizar su conocimiento para la expansión de los clientes respondiendo a sus necesidades".

Por su parte, Mikel Rodríguez, Director de Desarrollo de Negocio de Teknei, partner de Salesforce, adujo que con "Salesforce se nos abre un mundo para poner al cliente en el centro. Esta compañía irrumpe en el mercado con una propuesta muy innovadora y democratiza el acceso a la tecnología". Además, animó a los partners en Euskadi a "arrimar el hombro y ayudar al ecosistema de pymes vascas a tener acceso a tecnologías innovadoras como la de Salesforce".

Teknei es una empresa especializada en ofrecer servicios integrales y soluciones innovadoras de tecnología para que las organizaciones estén alineadas con los cambios y las necesidades que el mundo de hoy requiere. "Con un conocimiento importante de los procesos de negocio, podemos meternos en el corazón del negocio de nuestros clientes y ayudarles a transformarse digitalmente con esa visión de cliente".

Desde Teknei quieren aportarles algo adicional y su Director de Desarrollo de Negocio puso sobre la mesa su apuesta de "montar centros de competencia en Euskadi y como empresa vasca que somos, contribuyendo al desarrollo empresarial, económico y social del territorio donde estamos".

Confianza y fiabilidad al cliente



La mesa redonda se completó con la presencia de PKF Attest, partner de Salesforce, que ofrece servicios de asesoramiento y consultoría estratégica en todos los ámbitos de la empresa: personas, medioambiente, tecnología y digitalización siempre cerca del cliente, al que consideran "amigo", y creando relaciones enfocadas a durar en el tiempo.

En este sentido, Juan Manso, socio de PKF Attest, señaló que los partners "tenemos que acompañaros, lideraros y dar pedales cuando nos toque". Y comparó todos los proyectos de transformación y de implantación, que para sus clientes son "críticos", con ir en un tándem. "A partir de ahí, intentamos establecer con nuestro cliente y con los de este, una relación de transparencia y confianza en la que podamos aportar toda la experiencia que tenemos para que el proyecto sea un éxito".

Tal y como expresó, un valor que les da cierto atractivo es el "no ser una compañía implantadora de Salesforce, sino una consultoría multidisciplinar, que pone a disposición del cliente todos los perfiles técnicos para entender procesos, actividades y tipos de clientes. "Fiabilidad es lo más importante que podemos daros. Nos satisface que vuestros proyectos sean un éxito, que vuestras personas estén contentas con nosotros y que vuestros clientes estén más satisfechos".

Palanca de desarrollo para Euskadi



Las distintas experiencias vertidas en la conversación, la del centro de conocimiento, empresa privada, partners y administración pública, dejaron patente que se retroalimentan creando el círculo virtuoso del desarrollo tecnológico y como palanca de desarrollo en Euskadi. A la postre, ese triángulo formado por instituciones públicas-sector privado-centros de conocimiento es una alianza ganadora para la prosperidad y la sostenibilidad.

Con todo, la directora de Transformación Digital y Emprendimiento del Gobierno vasco enfatizó que "la conexión entre esta triple hélice en Euskadi está por encima de la media de Comunidades Autónomas del Estado pero queda mucho margen de mejora y hay que acelerar para seguir avanzando". Al mismo tiempo puso de relieve "el esfuerzo que intentamos hacer desde lo público en alinear nuestras políticas, en el ámbito de la ciencia y la tecnología con un Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación que se coordina globalmente a nivel del Gobierno".

Leyre Madariaga concluyó con las que considera tres claves de futuro. "Por un lado, la prospectiva en la que hay que trabajar mucho para planificar y tener grandes capacidades operativas de cara a reaccionar y actuar en el futuro. Por otra parte, una nueva gobernanza, intentando funcionar de otra manera, buscando objetivos comunes y compartidos e intentando activar y concitar esas voluntades y objetivos entre diferentes actores, buscando consensos y espacios de encuentro. En tercer lugar, incorporar todas las visiones. Sin olvidar que el conocimiento, la tecnología y la innovación nos pueden ayudar a salir más reforzados, como nos han demostrado estos últimos años. Y por último, buscar dinámicas organizativas mucho más flexibles, que huyan de las jerarquías, con el compromiso y la confianza mutuos, sin protagonismos. Todo ello nos vuelve a llevar a las alianzas, al ODS 17, que creo que es una de las claves", sentenció.