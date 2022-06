Empresas preparadas para el cambio

En una edición más de sus Jornadas Tecnológicas, celebrada en el complejo Azurmendi bajo el slogan Tu futuro lo decides hoy, Euskaltel abordó el nuevo modelo productivo y de negocio derivado de los acontecimientos vividos estos dos últimos años. Para ello dio la palabra en una mesa profesional a Nerea Aranguren, vicepresidenta de BAIC (Centro Vasco de Inteligencia Artificial) y directora de Innovación de Danobat Group; Isidro Fernández de la Calle, director de Empresas del Grupo Euskaltel; Pablo Campo, director de Innovación y Open Business del Grupo Laboral Kutxa; Santiago Niño Becerra, doctor en Economía; y Roberto Romero, miembro del Metaverse Continuum Business Group en Accenture.

Moderados por Iñaki González, director de DEIA, expusieron los cambios que llegan y cómo las empresas y organizaciones están en disposición de encarar esa realidad, adaptándose y reinventándose, con la tecnología como herramienta para asegurarles el éxito en el proceso.

Su percepción de la actual situación de incertidumbre económica fue el punto de partida. Desde su experiencia en Danobat Group, Nerea Aranguren se remontó al momento crítico del covid, que les rompió el modelo de negocio al impedir la presencialidad en el proceso de venta de la noche a la mañana. "Tuvimos que inventarnos un proceso de venta y de puesta a punto de las máquinas diferente, que fue posible gracias a tecnologías que llevábamos tiempo desarrollando. Habíamos trabajado muchísimo por la conectividad y por la digitalización. Fuimos capaces de cambiar todo a un proceso digital de venta on line, y en la puesta a punto mediante cámaras dentro de la máquina para demostrar al cliente que estábamos haciendo la pieza buena, con sesiones en directo...", detalló.

De ahí que se congratule de que "si algo nos ha demostrado esta situación es que la tecnología es diferencial y la innovación tecnológica nos ha servido para mantenernos en un momento en el que otros no han aguantado".

Ello unido a un férreo control de tesorería. Y después, cuando parecía el fin de la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia con sus efectos sobre sectores como el gas, volvió de nuevo a resquebrajarles el panorama.

En cuanto a las estrategias requeridas apunta decisiones rápidas. "Hemos aprendido a gestionar de una manera más ágil y cercana sin perder de vista un horizonte a medio y largo plazo con la innovación tecnológica a tope y un control muy cercano del momento real". Sin olvidar la parte de proveedores y cadena de suministro, uno de los temas que más les preocupa ahora, con las subidas de costes, "asumiendo unos márgenes mucho más bajos y gestionando paso a paso cada proyecto, pensando que este momento pasará".

También Euskaltel ha tenido que adaptarse y actualizarse hacia escenarios que no estaban previstos. Isidro Fernández de la Calle constata que han reaccionado ante esa situación "con lo que nos ha caracterizado hasta ahora, que es la cercanía y la flexibilidad. La pandemia y postpandemia nos ha puesto a prueba pero hemos respondido con mucha rapidez. Para ello hemos tenido que incrementar con mucha agilidad nuestro ecosistema de partners, porque hoy en día uno solo llega a muy poco".

En este punto reconoce haberlo hecho "especialmente bien. Hemos desarrollado una serie de alianzas para dar respuesta rápida a las empresas, que han sido la base sobre la que ahora hemos constituido nuestro portfolio de servicios del kit digital para que con los nuevos fondos Next podamos ayudar también a empresas en el ámbito de la pyme a acometer este proceso de transformación digital inevitable para todos.

Ayudas europeas



Los fondos europeos Next Generation van a jugar un importante papel a la hora de permitir a las pymes afrontar la transformación digital. Así lo confirmó Fernández de la Calle, quien los considera "un revulsivo", pese a que percibe un problema de país en cuanto a capacidad de ejecución de este tipo de ayudas. "Estamos siendo lentos pero desde Euskaltel vamos a seguir empujando a tope y colaborando con la Administración, porque no nos podemos permitir que no funcionen, nos jugamos mucho con ello", argumentó.

Igualmente estima que son útiles Santiago Niño Becerra, si bien cree que "van a servir de forma directa a las empresas y organizaciones potentes y muy evolucionadas en la transformación digital, más que a las pequeñas empresas".

Acerca de sus usos, Pablo Campo avanzó que Grupo Laboral Kutxa focaliza sus esfuerzos en utilizar tales fondos para la mejora de la eficiencia energética en los hogares. Tras recordar que "el 43% del parque de viviendas en Euskadi tiene una calificación energética F o G, de las más bajas, lo que conlleva un consumo energético descomunal con el correspondiente coste económico y gran impacto medioambiental", constató que "nos estamos dirigiendo a las comunidades de vecinos para ayudarles a diseñar los proyectos, a tramitar las ayudas y en la financiación".

En la búsqueda de sostenibilidad y rentabilidad, Aranguren defendió que "en Danobat Group no contaminamos en exceso pero aún así trabajamos por hacer nuestros edificios más sostenibles, hemos empezado a calcular la huella de carbono generada en la producción de nuestros equipos y donde más podemos aportar es en hacer que nuestras máquinas sean limpias a través de la digitalización y el cero defectos. A la vez que atendemos al reciclaje de taladrinas. Y con un concepto que no solo apunta al ecodiseño de las máquinas sino a su desmantelamiento, es decir, a su desmontaje y reutilización".

Desde la perspectiva de un proveedor como es Euskatel, su director de Empresas enfatizó la importancia de la inteligencia artificial como factor de transformación. Y avanzó el potencial que le ven en un futuro a muy corto plazo, ya que "con los datos que tenemos vamos a ser capaces de que se tomen decisiones correctas y rápidas en cualquier interacción con el cliente, en cualquier proceso de operación y a todos los niveles organizativos. Y ello conforme a unos criterios claros, objetivos y rentables, por nuestra cultura del dato".

Su ayuda a las empresas se basa en compartir su experiencia para "acortarles el camino de una manera transparente y sincera, viendo si en retos concretos de negocio, de retorno muy claro, podemos echarles una mano para llegar antes al resultado".

Inteligencia artificial



Con objeto de atajar ese camino, reduciendo costes y ayudando a ser sostenible, Roberto Romero subraya la importancia de estar bien aconsejados, por expertos con experiencia.

Con todo, el miembro del Metaverse Continuum Business Group en Accenture destacó que la inteligencia artificial "se puede emplear para un sinfín de utilidades", desde escribir un libro a ayudar a cocrear ideas, al tiempo que abogó por sacarle el máximo provecho para "dar mejor soporte a los clientes y anticiparnos a sus problemas. Es una tecnología totalmente transversal".

Ello con la ventaja de que son tecnologías asequibles si te apoyas en terceros o en productos ya existentes, según remarcaron desde Grupo Laboral Kutxa y Danobat Group.

Como muestra de tecnologías que han madurado en los últimos tiempos y que se han revelado como sostenibles, Campo citó un proyecto de videoperitación relacionado con la inteligencia artificial.

Por otro lado, Aranguren reivindicó la importancia de la colaboración, poniendo como ejemplo el BAIC, y la necesidad de potenciarla, lo que corroboró Campo. "Nosotros estamos dentro del Clúster de Máquina-Herramienta, AFM, la asociación más antigua de España, con 75 años, y no nos hemos tirado de los pelos, somos competidores y un ejemplo de que el que hoy es tu competidor mañana en otro mercado es aliado", incidió la vicepresidenta del Centro Vasco de Inteligencia Artifical.

En paralelo, replicó que "estamos en un país de pymes y es necesario hacerles ver que la inteligencia artificial no es cara ni tan complicada y les puede aportar algo, no solo a los grandes". Así, el director de Empresas de Grupo Euskaltel aludió al concepto de rentabilidad. Y el director de Innovación y Open Business del Grupo Laboral Kutxa dejó claro que "en relación con la inteligencia artificial es fácil medir el retorno de inversión".

Competitividad



A la cuestión planteada por Iñaki González de que ser vanguardia tecnológica será el elemento diferencial para ser competitivo, Romero apostilló que "la tecnología sirve para poner en valor el talento de las personas, y en este entorno ultracompetitivo y donde falta talento es imprescindible que lo entendamos como un habilitador. El talento hay que optimizarlo usando la tecnología, ya que es escaso y difícil de retener". A este respecto, entendiendo que "la tecnología al final somos las personas", incitó a "generar entornos más humanos".

En suma, expresó que "la tecnología es más accesible que nunca pero hay que entenderla, sacar partido y coger ventaja, y luego ponemos el talento a trabajar para empujar eso".

Por último, para solucionar el problema de talento existente actualmente, Aranguren propuso la formación. En torno a este tema, Fernández de la Calle puso de manifiesto la apuesta de Euskaltel por internalizar una parte del talento e insistió en la dificultad para mantenerlo.