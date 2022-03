Los transportistas van retomando la actividad

Los transportistas de mercancías van retomando la actividad, tal como reconoce la plataforma convocante de los paros, que les insta a "aguantar" las presiones, coincidiendo con la aprobación en Consejo de Ministros de las medidas pactadas la semana pasada con las organizaciones más representativas del sector.

En el decimosexto día de paros hubo incidencias menores en Barcelona y en los puertos de Bilbao y Valencia, según fuentes del sector. El tráfico de vehículos pesados alcanzó el 94%, un 5,9% menos que un día normal, y un 23,4% más que hace una semana cuando el paro de los transportistas registraba su seguimiento más elevado. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, convocante de los paros, pidió a los camioneros y conductores profesionales "aguantar" las presiones para volver a trabajar y aseguró que mantiene el 80% de los apoyos que tenía, aunque reconoce que una "pequeña parte" de los autónomos ha retomado la actividad.

"No nos desesperemos, sabemos que las grandes empresas están trabajando y que una minoría de autónomos, bajo las amenazas condenables de sus cargadores, se han puesto a trabajar en contra de su voluntad", reconoció en un mensaje a través de las redes sociales el presidente de la entidad, Manuel Hernández.

Criticó que el Gobierno "mande globos sonda pero no concrete ninguna medida", y recordó que hasta que no existan garantías legales de que se prohibirá trabajar a un precio por debajo del coste no desconvocarán oficialmente la protesta. El lunes, tanto el Gobierno como las principales asociaciones del sector coincidieron en apuntar que la situación en las carreteras era ya de "práctica normalidad", con algún problema "marginal".

En la presentación de un estudio elaborado por GAD3 y presentado por las fundaciones Corell y Repsol, el presidente de la consultora, Narciso Michavila, destacó que el sector del transporte de mercancías representa el 5,5% del PIB español y es capital porque sin él se paraliza el conjunto de la actividad.