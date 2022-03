Tapia alerta de que la invasión rusa está "atacando directamente" a la economía vasca

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia económicamente "está atacando directamente" a Euskadi y ha abogado por colaborar con las empresas para tratar de paliar sus problemas.

Tapia ha participado este miércoles, junto a representantes de Telefónica, Petronor e Idom, en un debate organizado en la Universidad de Deusto sobre el momento que vive la industria vasca ante el reto de la sostenibilidad.

La consejera ha puesto de manifiesto que la actual es una situación "muy difícil", de "super incertidumbre", y ha instado a afrontarla "sin dramatismo, pero con realidad" para ir buscando soluciones entre todos.



Necesidad de un trabajo conjunto

Se trata, según ha puntualizado, de buscar "no la 'supersolución', que no existe porque eso pasaría por saber" cuándo va a finalizar la guerra, sino de trabajar de forma conjunta entre Administración y empresas para ir solucionando cada uno de los problemas que vayan surgiendo, bien de suministros, de contratos con Rusia que han quedado "atascados" u otros.

Tras evidenciar que ahora con la huelga del transporte de carretera han aumentado las "dificultades" en relación a los suministros, ha deseado disponer de "la solución a la incertidumbre" existente, "pero no la tengo", ha continuado, aunque "sí la posibilidad" de tratar de ayudar "en lo posible" a las empresas.

Durante su intervención, Tapia ha afirmado que la descarbonización de la industria supone "una gran oportunidad" y "una obligación" para el sector.



El vehículo eléctrico: red de carga incipiente y falta regulación

Se ha referido al sector de la automoción y ha valorado la apuesta por el vehículo eléctrico, pero ha indicado que "no debe ser la única alternativa". Según ha defendido, no hay que descartar ninguna tecnología "porque si no, vamos a estar fuera de la realidad".

A su juicio, "va a ser un poco difícil" que en 2030 todos los vehículos sean eléctricos, entre otras cosas, porque la red de recarga no está preparada y falta regulación en la materia. Según ha señalado, la parte tecnológica que permite disponer de un vehículo conectado y autónomo está "más adelantada que la realidad de bajar a la calle".

Ha insistido, ante ello, en "no descartar otras tecnologías que ayudan a descarbonizar" y ha preguntado en este sentido: "¿Qué es peor, un vehículo de gasolina o gasoil de hace 15 años circulando por la carretera o un vehículo de gasolina o gasoil comprado ayer?". En su opinión, "falta realismo y planificación" en este ámbito.



"Más autosuficientes" en materia energética

Tapia también ha abogado por que Euskadi sea "más autosuficiente" en materia energética y ello pasa, según ha afirmado, por apostar por energías renovables o introducir energías menos contaminantes.

La consejera ha considerado que es contradictorio que Euskadi tenga una tecnología e industria desarrollada en el sector eólico con toda la cadena de valor completa y "se dedique a no poner parques eólicos en su territorio". En relación a la valorización de residuos y energética, también ha abogado por "ver qué hacemos nosotros. No vale mirar a las comunidades vecinas", ha dicho.

Asimismo, ha advertido de posibles problemas "cuanto más lejanas estén las cadenas de suministros" y más se dependa de terceros países, por lo que ha apostado por actuar teniendo como parámetro "la cercanía y la capacidad de agilidad y eficiencia en cuanto a la utilización de recursos cercanos".



Transformación digital y sostenibilidad

Por su parte, el director Territorio Norte de Telefónica, Manuel Ángel Alonso, ha sostenido que la transformación digital es "una oportunidad grandísima" para la industria y "un elemento esencial para caminar hacia la sostenibilidad".

Según ha expuesto, en 2021 su compañía logró una reducción de la huella de carbono en 87 millones de toneladas de CO2 mediante la tecnología digital.

Los participantes en la mesa redonda también han defendido la colaboración público-privada para abordar los procesos de descarbonización, han instado a no olvidarse de la ciberseguridad en la digitalización de las empresas y han evidenciado la necesidad de disponer de profesionales bien formados.