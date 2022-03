Culinary Action! On the Road-ek badu bere irabazlea

Culinary Action! On the Road-ek badu bere irabazlea

Danimarkako Startup Dryk taldeak irabazi du Culinary Action! On the Road-en finala, startups foodtech eta Gastronomia arloko 360º formatuko nazioarteko lehen lehiaketa. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, irabazleak, besteak beste, sei hilabeteko sarrera izango du Donostiako Startups LABe-Digital Gastronomy Lab inkubagailuan.

Madrilen, Biarritzen, Kopenhagen eta Tel Aviven lehiatu ondoren (online), tokiko kideekin lankidetzan, amaitu da "CA! On the Road" foodtech startupei zuzendutako "roadshow" formatuko lehenengo nazioarteko lehiaketa ibiltaria Donostian egindako ekitaldi batekin. Nazioarteko lehiaketa ibiltaria da, 2021eko irailean hasi zen eta toki bakoitzeko startup hoberenak aukeratzea zen helburua.

Culinary Action! Basque Culinary Center eta Haziren ekintzailetza gastronomikoko programa da eta The Food Global Ecosystem-en esparruan dago, Eusko Jaurlaritzak sustatutako proiektu publiko-pribatuan. Proiektu honetan 60 enpresa baino gehiago daude eta nekazaritzako elikagaien alor teknologikoko proiektu berritzaileak, talentu ekintzailea eta startupak erakarri nahi ditu Euskadik. "CA! On the Road" lehiaketak startup foodtech hoberenak aukeratu ditu; 100 startup baino gehiago aurkeztu dira eta hoberenak aukeratzeko kontuan izan dira balio-proposamena eta tokiko eta nazioarteko ekosistemarekin duten konpromisoa. Atzo elkartu ziren 4 finalistak programaren finalean Tabakalerako LABe-Digital Gastronomy Lab delakoan.

Dryk danimarkarrak irabazi zuen eta besteak beste, Donostiako LABe-Digital Gastronomy Lab startupen inkubagailuan sei hilabetez egoteko aukera izango du, bere produktuak garatzeko berrikuntza teknologikoko zerbitzuak izango ditu BCC Innovation-ekin, Basque Culinary Center-eko gastronomiako zentro teknologikoarekin eta Aztirekin. Peli Manterola Haziko zuzendari nagusiak eman dio saria Dryk enpresari (Kopenhageko-Danimarkako irabazlea); Eskandinaviako enpresa honek osasunarekin eta jasangarritasunarekin konpromisoa du eta landare-proteina bidez edari esnedun eta begano nutritiboak egiten ditu.

Beste hiru finalistak honako hauek izan dira: Espainiako MOA Foodtech (Madrilgo irabazlea), Nafarroan azaleratzen ari den enpresa, nekazaritzako hondakinen eta hartziduraren bidez landare-proteina bat diseinatu duena, foodtech alorreko joera nagusietan, landare-proteinetan eta produktuaren aprobetxamenduan oinarritutako ideia da; Bordery, (Biarritzeko irabazlea), Bordeleko startup honek sektoreko beste joera handi batzuen aldeko apustua egin du, jasangarritasunaren aldekoa, ardogintzako elementuak birziklatu ditu eta aritzez egindako irtenbide enologikoak eskaini; eta Anina Culinary Art (Tel Aviveko irabazlea), startup honek teknologia berritzailearen fusioa, diseinuko esperientzia eta sukaldaritzako arteetako ezagutza erabiltzen ditu elikagaien industrian produktu "itsusien" kontsumoa sustatzeko, aurretiaz elaboratutako plateren bidez.

Ekitaldian izan dira Peli Manterola Haziko zuzendari nagusia, Mentzia Otxoa de Zuazola Haziko ekintzailetza eta berrikuntza arloko zuzendaria, María de Miguel de Santos Espainia Nazio Ekintzaileko goi komisarioa eta Joxe Mari Aizega Basque Culinary Centereko zuzendaria; nekazaritzako elikagaien sektoreko ekintzailetza eta berrikuntza balioan jarri dira, besteak beste, eta Culinary Action! On the Road lehiaketako lehen edizioko startup irabazlea aukeratu da.