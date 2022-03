Nace un observatorio para garantizar unos precios adecuados de los alimentos

La consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha anunciado este miércoles, tras reunirse con representantes del sector primario para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, la creación de Behatoki-Observatorio de la Cadena Alimentaria y de la Madera de Euskadi, con el que se pretende garantizar una competencia "justa, leal y efectiva", manteniendo un "adecuado" nivel de precios a partir de los costes básicos de producción.



En el encuentro, que se celebrado en la Granja Modelo de Arkaute (Araba), se ha estudiado la situación de los sectores agroganadero, pesquero y forestal, a raíz del impacto que ha tenido en su actividad el alza de los precios de las materias primas agrarias, de los combustibles y de los fertilizantes, derivada de la guerra en Ucrania.



Tapia ha convocado a estos representantes con el fin de trasladar sus propuestas a la Conferencia Sectorial Agraria que se celebrará esta tarde en Madrid, en la que se analizará la situación del sector, según ha informado el Gobierno vasco en un comunicado.





?? El alto precio de la energía y del gasóleo es el principal problema del #PrimerSector, en este tema tenemos trabajo que hacer con Europa y con el Estado, y por eso vamos hoy a Madrid.



Además, estamos dispuestos a analizar todas las posibles ayudas a activar desde el Gobierno. pic.twitter.com/FYy3ld4GYU — Arantxa Tapia (@arantxa_tapia) March 16, 2022

SITUACIÓN "CRÍTICA"

NUEVA HERRAMIENTA

Conferencia Sectorial Agraria

Las organizaciones asistentes a la reunión (cofradías de bajura de Gipuzkoa y Bizkaia, OPPAO, ANABAK, conserveras, ENHE Bizkaia y Gipuzkoa, ENBA Bizkaia y Gipuzkoa, Uaga, Konfecoop, Asociación de la Madera de Euskadi y Fabricantes de Piensos de Euskadi) han manifestado qude elementos clave para la producción primaria, así como un alza de precios importante de dichas materias primas y de la energía.Todo ello, según han afirmado, supone unatanto en términos de desabastecimiento de piensos, como en el mejor de los casos, implicando un "fortísimo" incremento de los bienes, que se sumaría a las ya fuertes alzas acaecidas en 2021.Según datos de la Confederación de Cooperativas Agrarias de Euskadi, los subsectores más afectados son las, con incrementos en sus gastos de entre un 25% y un 40%, unas cifras que son "imposibles de repercutir" a los consumidores.En el caso del, tanto los representantes de grandes congeladores, como los de altura al fresco y los de bajura, han manifestado que el punto "crítico" es la situación insostenible que ha supuesto para la flota la escalada del precio del gasoil, un elemento que incide en gran medida en los costes fijos de explotación. El coste del gasóleo ha pasado de suponer un 25% de los costes totales, con un precio de 0,40 euros el litro a más de un 60% con precio de un euro el litro.Las propuestas de ayuda que propone el sector pasan por medidas como solicitar el aumento de las ayudas estatales 'minimis', incrementar lacomo se hizo durante la pandemia, la exoneración de tasas portuarias, ayudas a ceses temporales de las actividades pesqueras, reducción del IVA, y la exoneración o bonificaciones en materia de Seguridad Social, entre otras.El Gobierno vasco ha mostrado a sus interlocutoressuante las previsibles repercusiones negativas de la crisis de Ucrania. Además, tal y como hizo en pandemia, el Ejecutivo ha trasladado su disposición a implementar actuaciones de contingencia, activando asimismo nuevos recursos que se puedan habilitar en el marco de actuación legal que autorice la Unión Europea.Además, en el encuentro de este miércoles se ha anunciado la constitución de un observatorio en el que se venía trabajando previamente y para el que ahora se ha dado un primer paso:Este organismo es una nueva herramienta que el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente va a desarrollar a través de la Fundación Hazi Fundazioa, tras el convenio suscrito este miércoles con la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC).El objetivo de esta entidad será, y que dicho coste sea garantizado por parte de los agentes que operan en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.Asimismo, se pretende lograr uny poder garantizar una competencia "justa, leal y efectiva", manteniendo un "adecuado" nivel de precios e informando de forma adecuada a los consumidores.A la hora de fijar los precios, se tendrán en cuenta indicadores de costes, que deberán ser objetivos, transparentes y verificables y no manipulables, y se determinarán teniendo en cuenta la normativa de competencia,a las relaciones comerciales en el sector.La AVC velará por que el funcionamiento del observatorio de precios se ajuste tanto a la, como a laA su vez, el Gobierno vasco trabaja con los agentes de la cadena alimentaria para que voluntariamente se adhieran a este planteamiento y asuman los costes de producción establecidos por el observatorio como c, de tal forma que dichos agentes se comprometan a no incurrir a precios inferiores a los establecidos por el observatorio en lo diferentes eslabones de la cadena.Además de crear este nuevo órgano, el Gobierno vasco desarrollará otras medidas para ayudar al primer sector, de forma que implementará un cuerpo de inspectores para la vigilancia de contratos y para velar por el correcto funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.Por otra parte, se ha comprometido a potenciar mayor producción de cultivos de oleaginosas y proteaginosas; así como a colaborar en la búsqueda de empresas proveedoraspara la industria conservera vasca, incidiendo ante el Ministerio en el control de precios del aceite de oliva como producto sustitutivo, evitando posibles prácticas de retención de stocks.También impulsará, desde los, nuevos proyectos para la obtención de proteína vegetal para alimentación animal, no dependiente de materias primas foráneas.Tapia trasladará las conclusiones de este encuentro a la reunión de laque se celebra esta tarde en Madrid. Aunque la reunión tenía como objeto avanzar en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), las circunstancias de la crisis de Ucrania serán finalmente el eje del encuentro de esta tarde.Asimismo, la consejera reclamará en dicho foro el establecimiento dedirigidas al sector en un escenario "tan convulso" como el actual. Las medidas a incluir podrían asimilarse a las establecidas en el marco a consecuencia de la covid-19, dirigidas a empresas y autónomos.