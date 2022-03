La CEOE condena los "actos violentos" del paro minoritario de transportistas

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han condenado los "actos violentos" que se están produciendo en el marco del paro minoritario de transportistas y ha hecho un llamamiento para que acabe.





Dar solución al encarecimiento de los carburantes

La patronal, junto con el resto de organizaciones empresariales del transporte y la logística (CETM, Astic, Confebús y UNO Logística), cree queEn este contexto,en la noche del lunes en el parque logístico Barral, en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, durante un forcejeo con un agente de paisano que estaba trabajando en el lugar durante el piquete informativo de trabajadores.Fuentes del sector han explicado a Europa Press que, pese a que una mayoría de las empresas no ha secundado el paro y los asalariados no pueden parar puesto que no es una huelga,. De hecho, las propias empresas están paralizando la actividad "por la seguridad de sus trabajadores". Por ello, CEOE y Cepyme llaman "al fin de este tipo de actos de bloqueo que se están realizando estos días por parte de un sector minoritario del transporte por carretera", que sí está afectando al funcionamiento regular del sector.para paliar el impacto del incremento del coste del gas natural y del gasóleo en la actividad de las empresas, así como incentivos para la renovación de flotas de mercancías.No obstante, al mismo tiempo que se difundía este comunicado, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, se encontraba reunida con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que concentra a las patronales del sector con el Gobierno, precisamente para tratar deEntre las medidas a valorar puestas en la mesa por las empresas está el aprobar una, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional. En cualquier caso, el Gobierno incluirá sus respuestas en un plan nacional consensuado entre todos los ministerios para responder al impacto económico y social de la invasión de Ucrania, en el que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se encargará de todo lo relacionado con su negociado.