La huelga de transportistas se hace notar en el puerto de Bilbao y en Donostia

La huelga de los transportistas ha tenido una leve incidencia este lunes en las calles de Euskadi, donde las protestas se han notado sobre todo en el Puerto de Bilbao y también en Donostia, en cuya zona centro una caravana de camiones ha hecho sonar sus bocinas en esta primera jornada de paro.

En las instalaciones del Puerto de Bilbao se han realizado esta mañana paros parciales secundados por algunas plataformas de transporte, principalmente de mercancía general.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Bilbao han señalado que se han registrado esos paros parciales, pero han afirmado no disponer de datos o porcentajes de la incidencia que ha tenido el llamamiento en el puerto.

A esta huelga, convocada por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, se ha sumado el sindicato Hiru, pero no así organizaciones como Guitrans, la Asociación Empresarial Guipuzcoana de Transporte de Mercancías por Carretera.

Guitrans no cree que "en esta coyuntura" la huelga sea "una solución eficaz", aunque opina que "si no se toman medidas no va a hacer falta ninguna convocatoria de paro, porque el sector parará forzado por los acontecimientos".

"La única solución pasa por actualizar los precios con las subidas que se están produciendo y que el Gobierno reduzca los impuestos sobre el carburante mientras se dé esta grave coyuntura", destaca esta asociación en una nota colgada en su página web.

Hiru, cuya asamblea aprobó este sábado apoyar el paro indefinido convocado por la Plataforma de Defensa del Transporte, llevará sus reivindicaciones este martes a Iruñea y el miércoles a Gasteiz, en ambos casos ante las sedes de sus respectivos gobiernos autónomos.

Una caravana de camiones partirá este martes del municipio de Galar hacia Iruñea, mientras que al día siguiente los hará desde Nanclares de la Oca a la capital alavesa con el mismo fin: pedir a los ejecutivos de Nafarroa y Euskadi que "apoyen al transporte", ha explicado a EFE el portavoz del sindicato de transportistas vascos, Jon Altuna.

Hiru, que no ha ofrecido datos de incidencia del paro, cree necesario "revisar las tarifas del transporte según el incremento del precio del gasóleo por lo menos cada quince días o un mes", que "nadie trabaje por debajo de los costes" y que se revisen las tarifas "según los incrementos de gastos".

Además, reclaman, entre otras reivindicaciones, que se ejerza "un control de las cooperativas falsas, empresas buzón, subcontrataciones y demás prácticas irregulares que abaratan el transporte", ha señalado Altuna.