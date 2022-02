España lanzará en marzo el plan piloto sobre la jornada laboral de cuatro días

Bélgica acaba de aprobar la semana laboral de cuatro días, pero con truco: los trabajadores podrán quitarle un día a su semana laboral, pero trabajarán las mismas horas. En concreto, el Gobierno belga llegó el pasado martes a un acuerdo para la reforma del mercado laboral que incluye la posibilidad de concentrar la semana laboral en cuatro días o flexibilizar los horarios para "dar más libertad a los trabajadores". Esta medida ha abierto de nuevo el debate en el Estado español y las posturas parecen claras.

Tanto los sindicatos, como Más País –el partido que consiguió a finales de 2020 un acuerdo con el Gobierno de coalición para un plan piloto que aún no se ha concretado– se han desmarcado del planteamiento belga y reiteran que su reivindicación consiste en reducir la jornada laboral a 32 horas semanales. Para el secretario general de CCOO, Unai Sordo, plantear la posibilidad de concentrar la semana laboral el cuatro días o flexibilizar los horarios es un "debate tramposo". "Si de lo que se trata es de concentrar las horas de trabajo de cinco días en cuatro y trabajar diez horas al día hemos hecho un pan con unas tortas", criticó hace unos días.

Para Sordo, al igual que para el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el debate debe pasar por la reducción del tiempo de trabajo. "Hay que ir hacia la jornada de 32 horas semanales", apuntó Álvarez. En la misma línea, el portavoz de Más País-Equo, Iñigo Errejón, la jornada laboral de cuatro días planteada en Bélgica no es la propuesta defendida por su formación, pues "no libera tiempo y va contra la conciliación". "Se trata de reducir la jornada laboral para trabajar menos, con más productividad, mejores condiciones de trabajo y trabajar todos. Esta no es nuestra propuesta, va en contra de la conciliación", subrayó Errejón.

Plan piloto



Hace un año, el Gobierno acordó con Más País que destinaría 50 millones, repartidos en varios años, a poner un estudio piloto con entre 200 y 400 empresas voluntarias para impulsar la jornada laboral de cuatro días y 32 horas a la semana sin pérdida de sueldo para los trabajadores. Finalmente, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluyen una partida de 10 millones de euros y, de momento, no hay anuncio oficial sobre su puesta en marcha. Según fuentes de Europa Press, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lanzará antes de que finalice el primer semestre del año la convocatoria de ayudas.

Según los cálculos de Más País, unas 160 empresas podrían acogerse a los incentivos para reducir la jornada laboral a cuatro días, lo que beneficiaría a más de 3.000 empleados en la primera edición del programa. Además, la medida afectará exclusivamente a trabajadores indefinidos a tiempo completo y la empresa debe comprometerse a mantener esa reducción durante dos años como mínimo.

El mínimo de empleados por empresa para formar parte del plan piloto es de cinco y el máximo de 250. No obstante, se contempla que las ayudas más altas estén destinadas a las empresas con menos trabajadores. Eso sí, no todos los trabajadores de la empresas tendrán que acogerse al plan, bastará con un porcentaje que variará en función del tamaño de la empresa.

