El Corte Inglés aprueba esta semana la entrada de Mutua en su accionariado

El Corte Inglés dará luz verde esta semana en la junta general extraordinaria de accionistas a la entrada de Mutua en su accionariado tras el pacto alcanzado a través del cual la aseguradora adquiere el 8% del grupo de distribución por 555 millones de euros. En concreto, el grupo presidido por Marta Álvarez ha convocado a sus accionistas el próximo miércoles con el objetivo de aprobar dicho acuerdo, así como la reducción del capital social mediante la amortización de acciones y la fijación del número de miembros del consejo de administración, con un asiento para el presidente de Mutua, Ignacio Garralda.

De esta forma, se materializa el acuerdo entre el gigante de la distribución y la aseguradora, que incluye el compromiso de El Corte de Inglés de salir a Bolsa antes de 2028, es decir, antes de seis años desde la firma del pacto en octubre de 2021, para dar de esta forma una ventana de liquidez a su socio.

No obstante, fuentes financieras consultadas por Europa Press no descartan que su debut en el parqué pueda incluso ser antes. De hecho, el compromiso no incluye una fecha exacta ni una hoja de ruta concreta, pero sí una penalización para El Corte Inglés dentro del acuerdo entre las dos compañías en el caso de no dar el salto a la Bolsa en la fecha tope señalada.

A finales de octubre del pasado año, El Corte Inglés y el Grupo Mutua Madrileña sellaron el acuerdo para desarrollar una gran alianza estratégica por la que la compañía aseguradora se convierte en proveedor exclusivo de los seguros y de los fondos de inversión que comercialice el grupo de distribución entre sus 15 millones de clientes, y que incluye la entrada en el accionariado del gigante de la distribución española con el 8%, valorado en 555 millones de euros.

las claves del acuerdo



En concreto, con esta alianza, Grupo Mutua adquirirá el 50,01% de cada una de las dos sociedades que desarrollan la actividad aseguradora de El Corte Inglés, es decir, SECI (Seguros de Vida y Accidentes) y CESS (Correduría de seguros) por un importe de 550 millones de euros.

Además, el Grupo Mutua respalda el proyecto de futuro de la compañía española con la entrada en su accionariado con una participación del 8% de su capital, procedente de la autocartera, por 555 millones de euros, que valora al gigante de la distribución española en cerca de 6.940 millones de euros.

La aseguradora Mutua Madrileña ha reembolsado casi 800 millones de euros procedentes de su cartera de inversiones gestionada por Mutuactivos para financiar buena parte de la operación estratégica con El Corte Inglés.

Pese a este reembolso, Mutua Madrileña seguirá siendo el principal partícipe en los fondos de Mutuactivos, con una cartera de inversiones de 2.500 millones, que representan más del 28% de los activos totales gestionados.

El reembolso de mayor importe se ha producido en Mutuafondo Dinero FI (fondo monetario), por valor de 320 millones, tal y como ha comunicado Mutuactivos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De todas formas, la aseguradora continuará siendo el principal inversor del fondo.