Vascos y gallegos podrán pescar 5.300 toneladas de bacalao ártico

Las flotas de Euskadi y Galicia podrán pescar la próxima temporada 5.300 toneladas de bacalao ártico, según el acuerdo alcanzado por la Unión Europea en la negociación con Noruega para acceder a este recurso marino. Así lo dio a conocer ayer domingo el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas a su llegada a Bruselas para participar en el Consejo de ministros europeos de Pesca. Planas señaló que las negociaciones de la UE con Noruega sobre las cuotas de bacalao ártico que podrán capturar las flotas comunitarias en sus aguas concluyó con un acuerdo de 10.250 toneladas.

De ellas, más de la mitad, 5.300 corresponderá a España de lo que se beneficiarán principalmente las flotas de Euskadi y Galicia, precisó el ministro. Planas, que calificó el resultado de estas negociaciones como una "buena noticia", consideró que el mismo demuestra que una negociación, "bien llevada", puede conducir a un "buen resultado".

En cuanto a la negociación que comenzó ayer domingo en Bruselas, las prioridades de España son las cuotas de la merluza sur y la defensa de los intereses de los buques españoles en el Mediterráneo. Los ministros de Pesca de la Unión Europea iniciaron ayer domingo la reunión en la que se decidirán las posibilidades pesqueras en el Atlántico y el plan para el Mediterráneo con vistas a 2022, unas negociaciones en las que España no apoyará un resultado que no le sea satisfactorio, advirtió Planas.

Complicadas negociaciones



El Consejo de Agricultura y Pesca comenzó el fin de semana, en previsión de las complicadas negociaciones de cada diciembre, que suelen prolongarse durante dos días enteros, con sus respectivas noches. El objetivo es concluir la reunión antes del miércoles, cuando se celebrará en Bruselas una cumbre de la Asociación Oriental en la que participarán los líderes de la UE, indicaron fuentes europeas. En declaraciones a la prensa a su llegada, Planas señaló que las prioridades de España serán las cuotas de la merluza sur y la defensa de los intereses de los buques españoles en el Mediterráneo. Sobre el reparto de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas en el Atlántico para 2022, el ministro indicó que "el interés prioritario es la merluza sur", dado que España cuenta con 1.200 buques que se dedican a su captura, que es "muy importante desde el punto de vista económico y de consumo a nivel nacional". Para estas poblaciones en aguas ibéricas, Bruselas ha propuesto un recorte de las capturas del 18,5%, hasta las 6.787 toneladas. España peleará también por las cuotas de lenguado y cigala.

En el caso del jurel, la delegación española mostró ayer su rechazo al recorte del 16% propuesto y pidió que se tengan en cuenta los estudios científicos que señalan la posibilidad de aumentar ese TAC un 12%, indicaron fuentes diplomáticas.

Aunque el Estado tratará de facilitar un acuerdo sobre estas posibilidades pesqueras, si al final lo decidido no es satisfactorio, "no lo apoyaremos", advirtió Planas. El ministro sostuvo que España no está "en absoluto de acuerdo con la propuesta que hizo la Comisión" para el Mediterráneo. Ahora "la CE ha propuesto no solo una reducción del 7,5 % sino además un TAC para gamba roja y una reducción en el palangre, para España esto es inaceptable", zanjó el ministro.

Los datos

10.250

Ártico. Las negociaciones de la UE con Noruega sobre las cuotas de bacalao ártico que podrán capturar las flotas comunitarias en sus aguas concluyó con un acuerdo de 10.250 toneladas. De ellas, 5.300 corresponderá a España, de lo que se beneficiarán principalmente las flotas de Euskadi y Galicia.

1.200

Atlántico. La prioridad de España es la merluza sur, ya que cuenta con 1.200 buques que se dedican a su captura.