Ricardo Chocarro: "La materia prima necesaria para que se produzcan las innovaciones de mayor impacto es la educación"

La séptima edición de los Vodafone DEIA Innovation Sariak premia la esencia innovadora de Aernnova, empresa líder en el diseño y fabricación de aeroestructuras.

¿Qué papel representa la innovación en Aernnova?

La innovación es parte del ADN de nuestra compañía. Esto responde a un compromiso no sólo con nuestros clientes y accionistas, sino también con todos los que trabajamos en Aernnova y la sociedad en su conjunto. En la actualidad, estamos en pleno esfuerzo para superar los efectos de la pandemia. Además, nuestro compromiso con la sostenibilidad unido a las obsolescencias cada vez más rápidas de las tecnologías con las que generamos valor a nuestros clientes, hacen que la innovación tecnológica sea una necesidad de gestión y operativa de primer nivel. Esto nos permitirá adaptarnos con mayor rapidez a los cambios que nos puedan venir impuestos por las incertidumbres actuales, cuya gestión se escapa de nuestro alcance.

¿Qué ejemplos nos puede poner de la aplicación innovadora en su actividad?

En el marco del programa Cleansky 2 las diferentes sociedades del grupo están completando, junto con numerosos socios europeos como Airbus, DLR, Onera, etc, el desarrollo y la fabricación de aeroestructuras con sistemas integrados para demostradores de tierra y vuelo. De entre los distintos proyectos, me gustaría destacar las alas de un innovador helicóptero para también ser integradas en el prototipo de vuelo. Este proyecto ha supuesto que Aernnova haya implementado un gemelo digital de ingeniería basada en modelos de extremo a extremo a lo largo de las fases de diseño, análisis, simulación, fabricación, ensamblaje e inspección. Este enfoque de Industria 4.0 ha facilitado una serie de mejoras escalonadas en el diseño y la fabricación del producto, incluida la mejora del ratio en el uso de materia prima que se compra y luego vuela (buy to fly ratio), la reducción de piezas y del peso general y la sostenibilidad del proceso productivo en su conjunto.

¿Percibe usted la innovación como acción empresarial para alcanzar la mayor eficacia productiva?

La innovación es clave en las empresas para afrontar con éxito los retos de adaptación permanente a un futuro cambiante. Las empresas deben mejorar su eficacia productividad a través de la excelencia operacional y esto no se entendería sin una clara apuesta por la innovación como acción empresarial garantía de futuro.

¿Cree que la pandemia ha puesto al descubierto el valor añadido que representa para empresas y organizaciones su apuesta por la innovación?

La pandemia ha cambiado las reglas del juego, lo notamos en las relaciones personales, en los comportamientos del consumo y en las nuevas formas de trabajar, a las que las empresas nos estamos adaptando. Creo que todos estamos de acuerdo en que la necesidad de trabajar en remoto, equipos deslocalizados, etc. ha puesto en valor las apuestas realizadas en años anteriores en nuevos procesos digitales. Aquellas organizaciones que han podido seguir operando con normalidad sin necesidad de interacciones físicas gracias a los despliegues digitales realizados, han visto compensadas sus apuestas.

¿Va a ser una tabla de salvación para la reactivación tras la crisis?

La reactivación tras la crisis es diferente según el sector del que estamos tratando, pero en todos los sectores hay nuevos retos, y la receta común se puede resumir en que para abordarlos, hace falta la innovación. De forma general la reactivación tras la crisis es más fácil que sea una realidad si focalizamos nuestra innovación en priorizar aquellos desarrollos que apoyen una estrategia de mantenimiento o adquisición de competencias de alto valor añadido con impacto cercano.

¿Hay materia prima innovadora en Euskadi?

La materia prima necesaria para que se produzcan las innovaciones de mayor impacto es la educación. Cuanto mayor calidad del sistema educativo en todos sus niveles, y en consecuencia mayor nivel de formación de las personas, más fácil va a ser que se produzcan innovaciones necesarias para el crecimiento económico. El País Vasco dispone de un buen eco-sistema de centros tecnológicos y universidades y el sistema de formación profesional ha recibido numerosos reconocimientos. En consecuencia, se puede concluir que si hay materia prima innovadora.

¿Considera que es importante dar visibilidad a las empresas que se esfuerzan por aplicar innovación en sus procesos?

Creo que sí porque genera una cultura muy positiva. En la cultura de innovación es tan importante aprender del que triunfa, como aprender de los fracasos, y no siempre se triunfa. Hay que buscar la manera de reconocer el esfuerzo innovador , a pesar de los fracasos, y dar visibilidad a las empresas anima y ayuda muchísimo a reforzar su espíritu innovador.

¿Qué opinión le merecen reconocimientos como los que otorga DEIA en colaboración con Vodafone?

Es un reconocimiento que tiene como propósito reconocer la dedicación y apuesta de empresas e instituciones por la innovación y según he indicado anteriormente, lo considero necesario e importante para dar visibilidad a las organizaciones que apuestan por hacer las cosas de modo diferente. Es bien conocida por todos aquella frase de Albert Einstein en la que afirma: "Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo." Ésta es la esencia de la innovación que debe ser reconocida en quien la ejerce.

¿Cómo visibiliza el futuro?

Con optimismo aunque las palabras de moda no nos inviten a ello, como "incertidumbre", "volatilidad" etc. Afortunadamente y gracias a la ciencia y a la innovación tenemos nuevas vacunas que están demostrando su eficacia frente al Covid y nos están permitiendo recuperar la llamada normalidad. La transformación digital y la sostenibilidad van a suponer un cambio radical en el modo de vida que disfrutamos actualmente. El reto está en impulsar la transformación de las empresas como clara apuesta de futuro.