Yolanda Díaz admite una "negociación difícil" para aprobar la reforma laboral

"Estamos comprometidos con sacar adelante esta reforma (laboral) y cumpliremos, como no puede ser de otra manera, con los tiempos. Ojalá sea lo antes posible". De esta manera, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se comprometió a cumplir con los plazos marcados para la aprobación de la reforma laboral, que debe estar publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del 31 de diciembre, como parte el compromiso del Gobierno con Bruselas para recibir los fondos europeos.

No obstante, Díaz reconoció que se trata de una "negociación difícil" y, aunque no le gusta "agotar los tiempos", recordó que hay margen hasta el 28 de diciembre, fecha del último Consejo de Ministros. Con ese cronograma, todavía estaría a tiempo de su publicación en el BOE antes de fin de año, ya que entraría en vigor aunque posteriormente se ratificara el decreto en el Parlamento. Las reuniones del Gobierno con los agentes sociales –CEOE y Cepyme por un lado y UGT y CCOO, por otro– se han intensificado en los últimos días con el objetivo de tener aprobados los cambios normativos antes de fin de año. Sin embargo, la patronal no parece tener tanta prisa como el Gobierno. Y es que, ayer, el vicepresidente de la CEOE, Iñigo Fernández de Mesa, lo que pidió precisamente fue tiempo para que el Gobierno y los agentes sociales aborden sin premura ni precipitación la reforma laboral. "Hay que darse su tiempo. Más vale llegar a algo con tiempo y con calidad que de forma precipitada", subrayó. En este sentido, señaló que se trata de un proceso que es "complejo" y que "no se puede hacer de forma precipitada".

La patronal, por el momento, ha descartado apoyar la reforma impulsada por el Gobierno y de seguir así podría suceder como con el acuerdo para la subida de las cotizaciones, que se aprobó solo con el apoyo de los sindicatos.

Ayer lunes, Díaz mantuvo un encuentro con el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC), Luca Visentini, en el que también participaron el secretario confederal, Ludovic Voet; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo. Visentini expresó todo "el apoyo de la ETUC" al Gobierno español por esta reforma, que considera "fundamental" para toda la Unión Europea. "Necesitamos tener un mercado laboral que sea justo, donde no haya desequilibrios, no haya precariedad, donde todo el mundo tenga derecho a un trabajo decente, un sueldo decente, con unas condiciones decentes", manifestó el secretario general de ETUC.

Además, también reconoció el papel del Estado en el impulso de directivas europeas, como la de protección e inclusión social, el salario mínimo y la negociación colectiva pero, en particular, por el reconocimiento de los trabajadores de plataformas como trabajadores "con contrato y protección social".

Posiciones

"Cuanto antes"

Gobierno. Díaz se ha comprometido a cumplir con los plazos marcados para la aprobación de la reforma laboral, es decir, antes de finalizar el año.

"Sin prisa"

Patronal. La CEOE pide tiempo y que las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales se aborden sin premura ni precipitación la reforma laboral. "Hay que darse su tiempo", señala.