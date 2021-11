Sindicatos y patronal llegan a un preacuerdo por el convenio del metal en Cádiz

El secretario general de UGT-FICA en Cádiz, Manuel Montoro, ha confirmado que se ha alcanzado un preacuerdo entre patronal y sindicatos en relación con el convenio colectivo del sector del metal, tras nueve días de huelga con varias reuniones de negociación por medio.



No obstante, en declaraciones a los periodistas, Montoro ha explicado que este preacuerdo tendrá que ser ahora refrendado por los trabajadores de las empresas en los centros de trabajo. Una vez aprobado, será cuando desconvoquen definitivamente la huelga indefinida que comenzó el pasado día 16.



En este sentido, entiende que si lo ha firmado la mesa negociadora, compuesta por CCOO y UGT, es porque cumplen las expectativas marcadas en la asamblea de delegados celebrada este martes.



El contenido del preacuerdo no se dará a conocer hasta este jueves, una vez que lo hayan conocido los propios trabajadores de las empresas que tienen que votarlo.



El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mostrado su satisfacción por el preacuerdo alcanzado. "Me alegra que empresas y trabajadores del metal hayan alcanzado un acuerdo. El diálogo es la vía para el consenso", ha señalado en su cuenta oficial de Twitter, donde ha dado las gracias a los técnicos de la Junta de Andalucía "por su mediación y a las partes por buscar el entendimiento".





Me alegra que empresas y trabajadores del metal hayan alcanzado un acuerdo. El diálogo es la vía para el consenso.



Gracias a los técnicos de @AndaluciaJunta por su mediación y a las partes por buscar el entendimiento.



Queremos un futuro mejor para todos en Cádiz. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) November 24, 2021