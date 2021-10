El Gobierno vasco cree que participará en el ‘Aerofondo’

GASTEIZ – La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, afirmó ayer que tras la negativa inicial a esta posibilidad por parte del Ejecutivo español, se ha abierto una "segunda fase" en la que "parece" que el Gobierno vasco podrá participar finalmente en el Aerofondo, un instrumento estatal dotado con 200 millones de euros y destinado a apoyar a la industria aeroespacial, que tiene una notable presencia en Euskadi.

Tapia realizó este anuncio en el pleno de control que celebró ayer el Parlamento Vasco, en respuesta a una pregunta de PP+C's sobre los planes del Ejecutivo autonómico para apoyar a las empresas aeronáuticas ante las dificultades que atraviesa el sector.

El parlamentario José Manuel Gil acusó al Departamento vasco de Desarrollo Económico de haber "abandonado" a las empresas y a los trabajadores del sector, de forma que ya "ni está ni se le espera" a la hora de aportar soluciones a su complicada situación.

Gil censuró la "falta de implicación" del Departamento de Desarrollo Económico en la búsqueda de soluciones a la crisis del sector. En este sentido, criticó que tras el anuncio realizado en su día por Tapia respecto a la posibilidad de que el Gobierno vasco tuviera una participación en el Aerofondo, "no ha habido ninguna noticia más" al respecto. En su respuesta, la consejera advirtió a Gil de que "nadie se cree" las afirmaciones que ha realizado en torno a la actitud del Gobierno vasco ante las empresas aeronáuticas, y defendió las medidas y programas del Ejecutivo para apoyar a este y a otros sectores que se encuentran en dificultades.

Además, recordó que el Ejecutivo de Gasteiz puso sus recursos "a disposición" del Aerofondo, pero que el Gabinete de Pedro Sánchez les "transmitió que no hacía falta". "No participamos porque no se nos dejó participar", añadió.

No obstante, la consejera afirmó que ahora "se ha abierto una segunda fase" en la que el Ejecutivo vasco ha vuelto a poner sus recursos a disposición de este fondo, destinado a apoyar a las empresas aeronáuticas y dotado inicialmente con 200 millones de euros. Tapia manifestó que "parece" que en esta nueva fase, el Gobierno vasco sí va a poder participar en este instrumento financiero y está a la espera de dar el paso.

presupuesto

200

El fondo estatal de apoyo al sector aeronáutico está dotado de 200 millones de euros. Euskadi ofreció fondos propios para participar en la iniciativa, pero el Estado lo rechazó.