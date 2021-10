El Gobierno vasco plantea 23 medidas que suavizan el golpe eléctrico a la industria

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, puso ayer sobre la mesa una veintena de medidas para tratar de reducir el impacto de los altos costes eléctricos en las industrias vascas. En una cita con diversos sectores afectados, Tapia planteó medidas repartidas en tres ámbitos, uno en Euskadi, otro estatal y otro europeo con las que espera contribuir a abaratar la factura y dar tranquilidad a los grandes productores. En el ámbito local hay una apuesta de la administración vasca por impulsar las plantas de energía renovable, incluso con inversiones públicas, para ofrecer electricidad más barata a las empresas.

La cita de ayer entre Gobierno y empresas se produce pocos días después de que Sidenor anunciara que va a parar la acería de Basauri 20 jornadas de aquí a final de año. La firma que dirige José Antonio Jainaga encendió las alarmas y ayer Arcelor Mittal se convirtió en la segunda ficha de dominó que se tambalea. La multinacional angloindia está llevando a cabo en sus fábricas europeas de producto largo paradas puntuales en los momentos pico para evitar sobrecostes eléctricos. Estos parones afectan en Euskadi solo al centro de Olaberria-Bergara, aunque podrían extenderse si el problema no se resuelve.

Ante esta situación Tapia trasladó ayer a las agrupaciones empresariales (papel, siderurgia, fundiciones, química, clúster de la energía y medioambiente) un borrador con propuestas tanto a corto como a largo plazo. En primer lugar se trasladan medidas que se pueden poner en marcha desde la administración vasca, como mejorar la eficiencia energética tanto a nivel industrial como residencial.

Además, Lakua se compromete a impulsar, con inversiones públicas, las plantas de generación eléctrica renovable, cuya energía se ofrecería a las empresas vía contrato PPA (un sistema de compraventa de energía limpia a largo plazo y a un coste prefijado). Se busca garantizar una estabilidad en los costes eléctricos de las industrias de gran consumo.

Hay por otro lado una serie de propuestas a trasladar al Gobierno del Estado, en esencia enfocadas en abaratar la parte del coste regulado, que depende del Ejecutivo. Así, se propone retrasar o eliminar de forma puntual la recaudación de tasas y conceptos que repercuten sobre los consumidores, de forma que el Estado adelante el pago. Tapia recordó que reducir de forma permanente la parte regulada de la factura tendría consecuencias, por lo que recalca que sería una medida puntual ante lo urgente de la situación.

El Gobierno de Gasteiz añade en su borrador otras propuestas a Madrid de carácter más a largo plazo, sin necesidad de financiación, enfocadas a reforzar los mercados eléctricos, a garantizar el suministro de gas o mejorar los accesos a la red para facilitar la promoción de parques renovables. Todo esto se abordará en la cita de este lunes entre la titular vasca de Desarrollo Económico y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En tercer lugar hay una serie de medidas dirigidas a Bruselas, que se entregarán el lunes al vicepresidente de la Comisión Europea, Marcos Sefcovic. Básicamente giran en torno a cómo lograr estabilizar los costes energéticos a medio plazo y mejorar el suministro, logrando por ejemplo reducir la dependencia externa del gas natural.

Tapia dejó claro que esta es una batería abierta a la incorporación de nuevas medidas. Asimismo, mostró su deseo de que las medidas adicionales al decreto-ley de Madrid para contener los precios de la electricidad permitan "tranquilizar la situación" en el sector industrial y eléctrico. Y es que algunas eléctricas han remitido a las empresas cartas en las que se les comunican subidas del precio. "No puede ser que por la aplicación de un real decreto automáticamente la comercializadora le pase a la empresa el coste. No es justo y no puede ser así", dijo Tapia, que se reunirá en próximos días con representantes de las firmas eléctricas.

las medidas

Plantas renovables. El Gobierno vasco se compromete a invertir en el desarrollo de plantas de energía renovable y ofrecer esa energía limpia a las empresas vía contratos PPA.

Compras conjuntas. Se dará un impulso a la eficiencia energética en empresas y viviendas, se respalda el desarrollo de instalaciones renovables para autoconsumo o en formato de comunidades energéticas y se propone fomentar las compras eléctricas conjuntas para consumidores en baja tensión.

Eliminación de tasas. Se propone al Gobierno español que elimine de la factura algunas tasas y otros recargos que están bajo su control, o bien que permita retrasar su pago. Así, se pide ampliar el plazo al menos 6 meses para abonar los cargos rebajados por el último decreto, al menos para la industria.

Costes en Europa. A la Unión Europea se le pide una reflexión para estabilizar los costes y garantizar el suministro.