Acuerdo entre maquinistas y Renfe para desconvocar la huelga antes del puente

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) y Renfe han anunciado que desconvocan la huelga de maquinistas, que la organización sindical inició el 30 de septiembre y tenía previsto continuar los días 8, 11 y 12 de octubre, después de llegar a un acuerdo en la noche de este jueves.



Según el sindicato, Renfe ha decidido atender "las demandas" para "recuperar el servicio público que antes del covid prestaba la compañía a los ciudadanos". "El Grupo Renfe ha aceptado recuperar todos los trenes, todas las plantillas y la integridad de la empresa pública y sus empleados", ha señalado en un comunicado.



SEMAF ha explicado que otro de los acuerdos que han alcanzado es "el compromiso de mantener la integridad de la empresa y de su personal frente a privatizaciones y transferencias".



El sindicato ha insistido que en la actualidad los servicios ferroviarios presentaban "un déficit de 861 trenes menos al día, en comparación con un día similar de 2019". Estas cifras, según la organización sindical, suponen "25.830 trenes menos al mes y 309.960 trenes menos al año". "Un servicio que la compañía había deteriorado aprovechando la pandemia del covid 19, y que no pretendía recuperar", han criticado.



En esta línea, han tachado al operador de haber "dibujado la estrategia de quitar trenes para eliminar personal y sin trabajadores ya no recuperar los trenes". "Incluso han dejado poblaciones sin ningún servicio", han recalcado.



Por último, el colectivo de maquinistas ha aprovechado para trasladar que lamentan "profundamente" la situación "que, provocada por el Grupo Renfe", han tenido que vivir los usuarios del ferrocarril durante estas jornadas de huelga.



"La dirección de Renfe ha evitado hasta el último momento acordar las medidas que permitan la recuperación de la propia empresa. Ha desatendido numerosas peticiones de este sindicato, ha desoído la Comisión de Conflictos realizada el 17 de agosto. Después, la huelga se convocó el 7 de septiembre y en todo este tiempo no ha reunido al Comité de Huelga para tratar de solucionar las reclamaciones", han zanjado.



SATISFACCIÓN DEL GOBIERNO POR EL ACUERDO

?? @Renfe y el sindicato de maquinistas SEMAF han llegado a un acuerdo que permite desconvocar las huelgas.



El acuerdo refrenda medidas que Renfe ya tenía en marcha, como la recuperación de servicios y la incorporación de nuevos maquinistas. — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) October 7, 2021

EL SINDICATO FERROVIARIO MANTIENE LA HUELGA

Por su parte, la, ha confirmado que el sindicato de maquinistas SEMAF y Renfe han llegado a un acuerdo para desconvocar la huelga, que"El acuerdo refrenda medidas que Renfe ya tenía en marcha, como la recuperación de servicios y la incorporación de nuevos maquinistas", ha señalado la ministra en un mensaje publicado en la red social Twitter, recogido por Europa Press.Posteriormente, en un comunicado, la compañía ha explicado que han mantenido conversaciones con el sindicato de maquinistas "desde que iniciaron las protestas, pese al incumplimiento de los servicios mínimos".Ese acuerdo, según Renfe, contempla "una serie de medidas para recuperar progresivamente los servicios suprimidos por la pandemia", algo que el operador, ha recalcado, "ya viene llevando a cabo". Así, ha recordado la incorporación al servicio de los nuevos maquinistas, "que deben superar los procesos de formación y homologación necesarios previos al inicio de la actividad de conducción de trenes de viajeros". "Estos procesos de formación y homologación se han retrasado debido a la pandemia", ha insistido.La operadora ferroviaria indica que Renfe está incorporando a su plantilla, desde el final del estado de alarma, 924 nuevos maquinistas, incorporaciones que finalizarán en los próximos meses. "De este modo, el número total de maquinistas se situará en 5.720, la cifra más alta desde el inicio del Plan de Empleo", ha explicado.Por último, desde RENFE ha reiterado sus disculpas a los viajeros y ciudadanos "que han sufrido las consecuencias de la cancelación de trenes después de cinco jornadas de protestas que han afectado su movilidad cotidiana" y ha apuntado que se han devuelto a los clientes un total 70.000 billetes "sin coste".Elconvocados en Renfe para hoy viernes y los días 11 y 12 de octubre, de 7 a 9 de la mañana y de 18 a 20 horas de la tarde, según fuentes del propio sindicato. El Sindicato Ferroviario había convocado una huelga para el puente del Pilar paralela a la anunciada por el sindicato de maquinistas Semaf, quienes anoche anunciaron su desconvocatoria tras alcanzar un acuerdo con la empresa.Según manifiesta el Sindicato Ferroviario en una nota de prensa, desde el inicio de los paros ellos no han mantenidopara solucionar el conflicto por lo que hoy solo circularán los trenes incluidos en la Resolución Ministerial de Servicios Mínimos y anuncian que en los próximos días decidirán sobre la convocatoria de una nueva ronda de huelgas.Renfe ha devuelto 69.451 billetes de ave, larga distancia y media distancia en las cuatro primera jornadas de huelga, que han costado a la compañía 1,5 millones de euros.