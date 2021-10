La BIEMH 2022 se presenta como "cita estratégica" para dinamizar la industria 4.0

La XXXI edición de la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta se ha presentado este jueves en EMO Milán como "cita estratégica" para la dinamización económica de la industria 4.0, tal y como recoge el lema para el certamen que se celebrará del 13 al 17 de junio de 2022 en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo, 'More BIEMH than ever (más BIEMH que nunca)'.

En el acto de presentación, que ha tenido lugar en el stand de la empresa Soraluce, perteneciente al grupo industrial Danobatgroup, han participado la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, el director general de Bilbao Exhibition Centre, Xabier Basañez, el director general de AFM Clúster, Xabier Ortueta, y el director general de DanobatGroup y Vicepresidente de Corporación Mondragón, Pello Rodríguez.

"La apertura de la movilidad internacional nos ha permitido reunirnos en esta EMO Milán para exponer la industria más puntera de la máquina herramienta, y qué mejor que este escaparate para presentar nuestra cita industrial por excelencia: la BIENAL Internacional de Máquina-Herramienta", ha señalado Arantxa Tapia.

La consejera ha asegurado que celebrarán esta cita en 2022 "con ilusión renovada, conscientes de lo que supuso la cancelación del 2020 para el sector y dispuestos, no solo a recuperar lo perdido, sino a dar un salto cualitativo y posicionar a Euskadi en la ola del futuro como un país industrial innovador y de referencia internacional".

Tras apuntar que el objetivo para el año 2024 es que con la recuperación económica "logremos incrementar el peso industrial y de los servicios avanzados en el conjunto de nuestro Producto Interior Bruto, conjugando nuestra capacidad manufacturera con la oferta de los servicios avanzados", ha asegurado que seguirán desarrollando y mejorando la estrategia Basque Industry 4.0 en el contexto de una transformación digital "con la creación de un Data Center que deberá interactuar, sí o sí, con el Basque Cibersecurity Center".

La BIENAL 2022, ha dicho, será la cita "en la que trabajaremos de manera público-privada para fortalecer la vocación industrial de Euskadi, con una industria innovadora y sostenible".

"Además de producir y de ofrecer servicios avanzados, redoblaremos todos nuestros esfuerzos para promocionar y comercializar una Bienal 2022 que espero que sea celebrada y recordada como merece, y sirva de punta de lanza para exhibir el músculo tecnológico de la Euskadi del futuro", ha añadido Arantxa Tapia, para reiterar que la cita será "el termómetro que mida el nivel de recuperación" del sector de la máquina-herramienta.

Por su parte, el director general de BEC, Xabier Basáñez, ha destacado que la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta es una de las convocatorias industriales "más importantes de Europa y en 2022 ofrecerá la mejor versión de sí misma, para convertirse en una gran plataforma de reencuentro".

En ese sentido, ha dicho que la feria será "un espacio clave para recuperar el contacto directo y dar un nuevo impulso a la innovación, las alianzas personales de valor y las operaciones comerciales". "Volveremos a estrechar manos y cerrar negocios", ha indicado, para recordar que se ha mantenido el habitual eslogan que acompaña la marca, transformándolo en 'You make it big again (tú la haces grande de nuevo)', para "agradecer a nuestras empresas participantes, ahora más que nunca, su espíritu innovador, ambición y fidelidad".

El director general de AFM Clúster, Xabier Ortueta, también se ha mostrado optimista frente a la edición de 2022 del certamen. "Afrontamos esta nueva edición de BIEMH con grandes expectativas y mucha ilusión.

Esperamos un evento de recuperación y reencuentro con nuestros clientes tras muchos meses sin actividad ferial", ha manifestado.

Además, ha destacado el compromiso de los fabricantes con BIEMH y ha adelantado que, "una vez más, tendremos un recinto ferial lleno de máquinas y propuestas interesantes para el mercado y de visitantes con ganas de invertir en tecnología avanzada". "Productividad, sostenibilidad y digitalización son las palabras clave del momento", ha manifestado.

Por su parte, el director general de Danobatgroup, Pello Rodríguez, también ha mostrado su confianza en la recuperación de la actividad industrial en la era poscovid y en "las nuevas oportunidades que surgirán a pesar de la incertidumbre". "La BIEMH es el escaparate que nos permite mostrar nuestras capacidades en nuestro mercado de origen, reforzando nuestro posicionamiento y atrayendo a clientes y proveedores", ha reconocido.

Rodríguez ha afirmado que "surgirá un nuevo horizonte de nuevas oportunidades, donde Danobatgroup seguirá trabajando por ser un referente en fabricación avanzada y digitalización, porque Danobatgroup se caracteriza por su visión a largo plazo que le permite, no sólo evolucionar con las transformaciones de la fabricación industrial, sino también anticipar los retos del futuro, basándose en un modelo de negocio sostenible, en el sentido más amplio de la palabra".



CAMPAÑAS DE CAPTACIÓN



Con el objetivo de ofrecer "un gran encuentro internacional con empresas líderes de los cinco continentes y la visión más completa en innovación 4.0", han arrancado ya las campañas de captación de expositores y visitantes.

Para la primera, los esfuerzos comerciales se centran en países como Italia, Alemania, Austria, Bélgica, China, Francia, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwán y Turquía, además del Estado español.

En 2018 más de 1.751 firmas expositoras de 21 países y 42.000 visitantes participaron en la 30 edición de BIEMH, con la que se alcanzó un impacto económico de más de más de 42,7 millones euros. Por ello, han destacado en la presentación, BIEMH 2022 será "uno de los principales hitos" del calendario de eventos de Bilbao Exhibition Centre.

Será un encuentro que, durante sus cinco jornadas de celebración, "atraerá a miles de fabricantes, distribuidores y compradores de todo el mundo y se posicionará como uno de los acontecimientos más importantes para el turismo de negocios del País Vasco", han sostenido.

BIEMH está organizada por AFM-Advanced Manufacturing Technologies y Bilbao Exhibition Centre, y cuenta con la colaboración de Gobierno Vasco y AIMHE-Asociación de Importadores de Máquina Herramienta.