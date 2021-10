Lakua impulsará una actividad industrial en Arcelor Zumarraga

gasteiz – La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, informó ayer de que Sprilur va a firmar la adquisición, por siete millones de euros, de los terrenos de la empresa Arcelor Mittal en Zumarraga, que el Gobierno vasco va a regenerar con el objetivo de impulsar "a la mayor brevedad" una actividad industrial "novedosa y nueva" en Zumarraga.

En el pleno de control al Gobierno que se celebró el Parlamento Vasco, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández preguntó a la consejera sobre la compra por parte de Sprilur de los terrenos de la empresa Arcelor Mittal en Zumarraga. Hernández recordó el cierre de la fábrica Arcelor Mittal en Zumarraga hace cinco años, "quedándose en la calle cientos de trabajadoras y trabajadores", y criticó que desde entonces la multinacional "ha podido permitirse no desmantelar la industria que allí había, no regenerar los terrenos, no rehabilitar los terrenos, manteniendo las instalaciones como almacenamiento de chatarra".

Tras señalar que el Gobierno Vasco ha llegado a un acuerdo con la firma, a través de la Sprilur, para comprar por 7 millones de euros los terrenos, destacó que se trata de una operación "con dinero público" que incluye que el Ejecutivo se va a hacer cargo de la regeneración de los terrenos.

Por su parte, Tapia recordó que en los últimos cinco años las instalaciones "no han sido utilizadas para prácticamente nada" y explicó que dentro de los objetivos y los ejes de actuación de Sprilur se encuentra la generación de una oferta de espacios, de servicios, de actuaciones que permitan regenerar zonas previamente utilizadas" para que "puedan dar lugar a nuevas actividades industriales y nuevo empleo".

Tapia dijo que se trata de una "operación importante" que va a permitir que la zona de Zumarraga-Urretxu pueda tener "actividades distintas, otros proyectos de desarrollo" y avanzó que algunos se van a dar a conocer "de forma más detallada, de la mano de la Diputación Foral de Gipuzkoa".