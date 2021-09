Antonio Garamendi: "Si Euskadi quita el Impuesto de Patrimonio irá como un tiro"

El hecho impositivo es una cuestión conflictiva, que en numerosas ocasiones ha generado controversia por los diferentes regímenes que aplica cada comunidad autónoma, y ayer el presidente de la CEOE, el vasco Antonio Garamendi, avivó el fuego al afirmar que "si Euskadi quitara el Impuesto de Patrimonio iría como un tiro".

El máximo dirigente de la patronal española ofreció una conferencia en Donostia en el marco de los Encuentros Deusto Business Alumni de la que buena parte versó sobre la economía española en general, pero también hizo varias referencias a la vasca en particular. En su opinión, para que un modelo económico prospere y afiance su desarrollo es necesario trabajar varios factores clave como las expectativas del país, la estabilidad institucional, la innovación o la inversión. También mencionó el ámbito fiscal al afirmar que "el IRPF es clave" en el fortalecimiento de una economía. Y en este punto bajó al detalle y se refirió expresamente a Euskadi, donde según dijo la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio, que forma parte del IRPF permitiría a la CAV "ir como un tiro".

Garamendi consideró que esta figura impositiva representa un freno en el desarrollo económico de un territorio que, en su opinión, presenta fortalezas de las que carece el conjunto de España. Como ejemplo, citó la Formación Profesional Dual que "en Euskadi funciona bien, pero no en el resto del Estado". Otro de los aspectos que halagó el presidente de los empresarios españoles fue el fuerte carácter industrial de la economía vasca ya que "la industria es fundamental para que la economía funcione". En este sentido, recordó la presencia de fuertes empresas en Bizkaia, como Petronor e Iberdrola, y en Araba como Michelin y Mercedes Benz.

Respecto a Gipuzkoa, afirmó que dispone de "un modelo de pymes industriales que hay que venir a mirarlo". Esta notable actividad industrial sitúa a la CAV "con bastante ventaja" para la recuperación, según reconoció Garamendi.

prórroga de los ERTEs



En su exposición no evitó abordar la extensión de los ERTE, con motivo de la reunión que Gobierno, patronal y sindicatos mantendrán el martes de la próxima semana, para advertir que desde la CEOE "lo vemos complicado". "Hay una mesa que no entendemos bien, no es muy serio que nos presenten los papeles hace tres días", criticó, para añadir que "nos estamos jugando mucho y lo vemos complicado".