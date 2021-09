Euskadi, única comunidad en la que en julio bajó la compraventa de viviendas

Euskadi fue la única comunidad en la que bajó la compraventa de viviendas en julio al contabilizarse 1.794 operaciones, es decir un 6,5 % menos que en el mismo mes del año pasado.

Este descenso contrasta con la espectacular subida registrada en el conjunto del Estado, donde en julio se vendieron un 53,5 % más de viviendas, hasta 50.258 unidades, lo que constituye la cifra más elevada en más de 13 años (desde abril de 2008), según ha difundido este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El mercado inmobiliario vasco tuvo sin embargo un comportamiento muy diferente y no solo no creció, sino que se vendieron menos viviendas que en julio de 2020. No obstante este dato puede obedecer a que en julio del año pasado la venta de viviendas solo aumentó en Euskadi (+14,7 %), mientras que bajó en el resto de autonomías (-32,4 %).

En julio de este 2021 se contabilizaron en Euskadi 7.251 transmisiones de fincas de todo tipo, de las que 3.195 fueron viviendas, 796 fincas rústicas, 123 solares y 3.137, otro tipo de fincas urbanas como oficinas, garajes y trasteros.

De las 3.195 viviendas transmitidas, 1.794 fueron compraventas, 792 herencias, 43 donaciones, 11 permutas y 555 otro tipo de transacciones.

Las 1.910 viviendas vendidas eran en su mayoría de segunda mano (1.564) y del mercado libre (1.683)..