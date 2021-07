Escrivá rectifica su propuesta sobre el recorte de las pensiones de los 'baby boomers'

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español, se ha visto obligado este viernes a rectificar sus polémicas declaraciones del jueves, cuando propuso que los trabajadores mayores de 50 años -los nacidos entre finales de los años 50 y los años 70, los llamados 'baby boomers- tendrán que optar entre recortar su pensión o bien trabajar durante más años.

Ante la polvareda levantada por esta propuesta tanto entre los agentes sociales -tanto sindicatos como patronales-, Escrivá ha optado por rectificar y este viernes ha reconocido que no estuvo acertado en sus palabras. "Tengo que reconocer que ayer no tuve mi mejor día y no transmití esa certidumbre sobre algo que todavía está por definir. Probablemente se me entendió mal, eran reflexiones en voz alta", ha manifestado el ministro durante la rueda de prensa para presentar los datos del paro del mes de junio.