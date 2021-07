La CEOE pide poner un factor de sostenibilidad en las pensiones

La organización empresarial española CEOE ha acordado con el resto de agentes sociales y el Gobierno español la reforma de las pensiones, pese a que la considera incompleta, por eso de poner en valor el pacto en sí y la paz social pero su presidente Antonio Garamendi no ha tardado nada en recordar que hay que reinstalar el factor de sostenibilidad, "se llama como se llame".

Una vez logrado por parte del Gobierno español y las organizaciones de la teórica izquierda, por razones de estética política, derogar la reforma de pensiones del PP, ahora queda, según Antonio Garamendi, articular un mecanismo para asegurar la sostenibilidad a futuro de las pensiones ante la inminente llegada a la jubilación, en una década, de la generación del baby-boom, los nacidos en los años 60 del siglo pasado, la más numerosa de España.

Como se recordará, el pacto alcanzado contempla que las pensiones se revaloricen cada año de acuerdo con el IPC y la sustitución del factor de sostenibilidad que ligaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional aún por determinar que entraría en vigor en 2027. Las negociaciones en torno a esta nueva herramienta aún no han comenzado, según fuentes del Ejecutivo, pero tanto el Gobierno como los agentes sociales se han puesto de fecha límite el 15 de noviembre para acordarlo.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, afirmó en un acto del Club Diálogos para la Democracia, que se debe de mantener el factor de sostenibilidad en el sistema de pensiones "se llame como se llame".

"Para nosotros el factor de sostenibilidad era una cuestión sine qua non. Se puede vender de una manera o de otra. Me da igual cómo lo llamemos, lo importante es que sea un factor de sostenibilidad y que esté en la segunda parte del acuerdo, donde el Gobierno español pone que si no hay un acuerdo se compromete a aprobarlo, pero también digo que es porque Europa lo exige", afirmó el líder empresarial vasco

fundamental



El máximo responsable del empresariado español resaltó que el pacto de pensiones tiene "mucho más valor de lo que parece" y que es "fundamental desde el punto de vista de la paz social".

Durante su intervención, el presidente de la CEOE se refirió al teletrabajo y fue rotundo al defender la vuelta al trabajo presencial en las empresas.

Antonio Garamendi, –tras recordar que la empresa privada "ya ha hecho los deberes" mientras que "sigue siendo la asignatura pendiente de la administración"–, pidió una readaptación del teletrabajo. "Las empresas quieren trabajo presencial, lo digo claramente", a lo que añadió que el "trabajo es trabajo y la flexibilidad es flexibilidad".