El grupo belga VGP analiza varios proyectos industriales para La Naval

Imagen reciente del último gran astillero vasco, que podría recuperar su actividad naval de la mano de Marina y A&M.

Imagen reciente del último gran astillero vasco, que podría recuperar su actividad naval de la mano de Marina y A&M. P. Viñas

El grupo logístico belga VGP maneja ya varias ofertas para dedicar a uso industrial el 51% de las instalaciones de La Naval. El único proyecto que ha trascendido es el de A&M y Marina Meridional, que plantean la puesta en marcha de un astillero, una central de hidrógeno y una fábrica de plataformas para aerogeneradores marinos. Sin embargo, según fuentes conocedoras del proceso, VGP ha tenido un primer contacto con otras compañías interesadas en comprar o alquilar parte del terreno del antiguo astillero y destinarlo a actividades manufactureras.

El juez adjudicó La Naval al mejor postor, como ocurre siempre en la fase de liquidación de los concursos de acreedores. La puja la ganó VGP, especializada en el campo de la logística y, aunque destina habitualmente parte de sus parques a instalaciones industriales, en este caso necesita uno o varios aliados para cumplir con la exigencia de destinar al sector secundario más de la mitad del suelo.

La compañía belga ha abierto para ello varios frentes y el consejero delegado de VGP, Jan Van Geet, ha reconocido hace unas semanas que su apuesta por la industria es firme: "El área metropolitana del Gran Bilbao, con 1.000.000 de habitantes, se posiciona entre las regiones europeas más competitivas, innovadoras y productivas. Por lo tanto, estamos muy orgullosos de que, con nuestro nuevo parque en Sestao, contribuyamos al progreso de la industria manufacturera en esta región y su transformación tecnológica y digital".

Será su primera actuación en Euskadi -opera en el Estado desde 2015- y ese camino lo está recorriendo "junto con las administraciones vascas", subraya Van Geet. El proceso, según ha podido saber DEIA, se encuentra en estos momentos en la habitual fase de impasse previo a la negociación de este tipo de procesos. No hay bloqueo, pero tampoco avances.

VGP está en una posición de fuerza tras adjudicarse los terrenos y maneja los tiempos. No va a precipitarse y esperará hasta tener todas las piezas para completar el puzle con la mayor rentabilidad posible. Las piezas en este caso son las diferentes propuestas que están poniendo encima de su mesa inversores industriales. La discreción es muy importante en ese escenario y nadie quiere desvelar sus cartas. Hay ecos que apuntan a proyectos de automoción o de carácter energético, pero lo cierto es que solo está confirmada la iniciativa de Marina Meridional y A&M. También son los únicos que reconocen que ya se han puesto en contacto con VGP para disponer como mínimo de cerca de 120.000 metros cuadrados del antiguo astillero. La compañía belga les ha trasladado su disposición a sentarse a hablar y están a la espera de recibir una llamada para "negociar en firme". Sin embargo, son conscientes de que el proceso puede alargarse durante meses.





Respaldo de varios astilleros



No hay prisa porque La Naval forma parte tanto para Marina como para A&M de una estrategia más amplia. Marina Meridional ya cuenta con astilleros operativos en Huelva, Vigo, Ceuta y Turquía y la incorporación de La Naval sería "la joya de la corona" de este grupo empresarial con sede en Madrid. Tras el grupo alemán A&M hay seis astilleros "líderes mundiales" con expectativas de carga de trabajo para 25 años y Sestao se convertiría en una pieza clave en ese "mega astillero global".

Tras año y medio de trabajo por separado durante el proceso concursal y juntas tras la adjudicación del astillero a VGP, ambas compañías afrontan el esprint final para hacerse con una parte de La Naval y reactivar el astillero. Consideran que cuentan con un plan industrial "seguro" y capacidad económica "suficiente" para desarrollarlo.

El tirón a nivel mundial del sector de la construcción naval es la base de su proyecto. Más allá de la contratación de nuevos buques, los barcos que ya están en el mar tendrán que pasar por los astilleros más pronto que tarde para combinar sus motores actuales con otros menos contaminantes. Si a eso se añaden las expectativas de inversión de la industria eólica offshore y la transición energética, la fábrica de plataformas flotantes y la planta de hidrógeno que completan la apuesta dan mucho sentido a su proyecto.