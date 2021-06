La venta de bicicletas alcanza cifras récord

El sector de la bicicleta vive su mejor momento. El cambio de hábitos de la ciudadanía y, sobre todo, la pandemia ha hecho que las ventas se incrementaran un 24% en 2020 en todo el Estado español hasta alcanzar la cifra de más de 1,5 millones de unidades vendidas. El volumen de negocio superó los 2.600 millones de euros, un 39,9% más que el año anterior. "La crisis sanitaria ha acelerado muchos procesos y el sector de la bicicleta se ha beneficiado de la gran demanda social para moverse, disfrutar del ocio y del deporte, de manera saludable y sostenible", explica Jesús Freire, secretario general de la Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), que, junto con Cofidis, ha puesto cifras a un año de récord.

Y las marcas vascas como Orbea o BH no han sido ajenas a este fenómeno. Ambas empresas habían experimentado ya un importante crecimiento antes de la pandemia, pero la crisis sanitaria ha supuesto el impulso definitivo. "La gente ha salido del confinamiento con ganas de libertad, de hacer deporte al aire libre, de pasar tiempo en la montaña, al final ha habido un cambio de hábitos en la sociedad hacia un ocio más saludable", explica Álvaro Olasolo, responsable de comunicación de BH, cuyas ventas crecieron el año un 16% respecto a 2019. Y la previsión es que la tendencia continúe este año. "Todo lo que vamos a producir en 2021 ya está vendido a las tiendas", explica.

Por su parte, la facturación de Orbea creció un 20% el año pasado hasta alcanzar los 200 millones de euros. "Llevamos creciendo de manera ininterrumpida desde 2015, ahora lo que ha crecido de manera espectacular es la demanda del consumidor", sostiene Gonzalo García de Salazar, director comercial global de Orbea. "Y en 2021 va a haber un crecimiento mayor del que teníamos previsto en la hoja de ruta", indica.

La demanda ha aumentado en todos los modelos de bicicleta. "Se han incrementado las ventas tanto de las bicis de montaña como de carretera. Las bicicletas con movilidad urbana también han aumento, aunque todavía estamos lejos de lo que se ha conseguido en Europa", explica Olasolo. Pero, sin duda, una tendencia que se ha consolidado durante la pandemia ha sido el boom de las bicicletas eléctricas. "La bici eléctrica está contribuyendo a la popularización del uso de la bicicleta, es un cambio muy importante en la demanda a nivel mundial", apunta García de Salazar.

Los datos del estudio de mercado realizado por AMBE muestran que la venta de bicicleta eléctrica ha aumentado casi un 50% en todo el Estado, la bicicleta urbana otro 50%, la de carretera, un 46%, y la mountain bike, un 25%.

La categoría más consolidada en el Estado es la bicicleta de montaña, es el modelo que más se vende todavía. Sin embargo, durante este año se ha visto que cada vez más gente ha decidido empezar a moverse en bicicleta por las ciudades. "Cuando se le ha preguntado a la ciudadanía por qué no cogía la bicicleta, siempre ha dicho que le gustaría usar la bicicleta pero que faltaba infraestructura, aparcamiento, seguridad... en este sentido, hay una demando social que se ha impuesto debido a la necesidad y, políticamente, también empieza a haber una respuesta. Ayuntamientos y comunidades autónomas están dando pasos, y el Consejo de Ministros aprobó hace unos días la estrategia estatal por la bicicleta en la que hemos estado trabajando años, es un cambio de ciclo", explica Freire.

La estrategia, que presentó la semana pasada el Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, pretende incrementar el uso de la bicicleta y promover un cambio cultural favorable hacia la movilidad sostenible. Para ello, se ha fijado cinco prioridades: avanzar en la movilidad sostenible a través de un cambio modal a la bicicleta; promover la vida saludable mediante la movilidad activa; aprovechar el potencial del cicloturismo; fomentar y proteger el ocio y el deporte en bicicleta, y coordinar la acción del Estado en el impulso de la bicicleta.

Falta de stock

La alta demanda social de la bicicleta en el último año ha llevado a problemas de stock. "El problema básicamente es debido al aumento de la demanda, al final, somos una compañía industrial en la que la parte de fabricación necesita periodos importantes de diseño, desarrollo y evidentemente fabricación, y no se pueden aumentar las capacidades de fabricación de un día para otro. La demanda es muy grande y no hay suficiente producto para satisfacer la demanda del consumidor, que es mucho mayor de lo normal", explica el director comercial global de Orbea.

De Salazar aclara, no obstante, "que ahora mismo hay stock en nuestras tiendas". "Están recibiendo bicicletas, lo que pasa es que igual tienes que aceptar que no es el color que te gusta o el punto de precio que estabas buscando. Si quieres específicamente una bicicleta, igual te toca esperar", sostiene. En la misma línea, el responsable de comunicación de BH explica que "ahora mismo no tenemos stock, todo lo que se está fabricando sale directamente a las tiendas". "Si te metes en la web, verás que muchos de los modelos no van a estar disponibles hasta otoño de 2022, eso no quiere decir que no vayas a encontrar una bici hasta esa fecha. En las tiendas hay bicis, nuestros clientes importantes ya han hecho su trabajo previo y durante estos meses van a estar recibiendo unidades", subraya. Olasolo segura que "nuestra principal limitación ahora mismo es la cadena de suministro de componentes".

Esta es la situación en la que se encuentran la mayoría de las marcas, según corrobora el director general de AMBE. "Sin duda el aumento de la demanda ha producido un estrés con el stock, principalmente se produce una mayor espera para la compra de determinados modelos, eso sí no hay una falta de stock en las tiendas", asegura Freire. "Lo que está ocurriendo es que se está dando un cambio de hábitos. En el caso de las bicicletas de alta gama, por ejemplo, siempre ha sido habitual ir a comprar una bicicleta y salir de la tienda con ella. Ahora no y esto es lo mismo que ocurre en el mercado de la automoción, porque vas a comprar un coche y tienes que esperar unos meses a que esté listo. El aumento de la demanda, los problemas de logística y la irrupción que ha provocado la pandemia conlleva un aumento de la espera", argumenta.

El sector de la bicicleta está viviendo un auténtico boom y las marcas esperan un 2021 tan bueno como el año anterior. "Estamos viviendo este momento, muchísima gente se ha subido al carro del ciclismo, ha descubierto este deporte y creemos que en los próximos años la salud del ciclismo se va a mantener, porque la gente que ha empezado ahora a practicar el ciclismo va a continuar. El número de usuarios que va a permanecer en el ciclismo va a ser mucho mayor que antes", pronostica Olasolo.

Por su parte, Freire augura un año de consolidación de la tendencia. "Esperamos que las cifras puedan ser tan buenas como en 2020".

Los datos

Crecimiento. En 2020, el sector de la bicicleta facturó un 39,39% más que el año anterior e incrementó sus ventas un 24,10%, las cifras más altas desde que se tienen datos.

En conjunto. Las ventas del sector de artículos deportivos alcanzaron en 2020 los 7.746 millones, un 1,52% más que el año anterior. De esta cifra, 2.607 millones de euros pertenecen a las ventas del mercado del ciclismo, el mayor porcentaje (33,66%) entre todas las disciplinas deportivas.

Modelos de bicicleta. En total, en el Estado se vendieron el año pasado un total de 1.565.233 bicicletas: 607.196 mountain bikes, un 27,7% más que el año anterior y 38,8% del total de bicicletas vendidas; 105.776 bicicletas de carretera, un 46,3% más que en 2019 y 6,8% del total; 135.962 bicicletas urbanas, 46,4% más que el año anterior y un 8,7% del total; 503.664 bicicletas infantiles, un 5,4% más y 32,2% del total; 212.635 bicicletas eléctricas, un 48,9% más que en 2019 y el 13,6% del total.

Orbea. La facturación de Orbea creció un 20% el año pasado hasta alcanzar los 200 millones de euros.

BH. Las ventas de BH crecieron el año un 16% respecto a 2019.

