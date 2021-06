Siemens Gamesa acuerda reducir 64 empleos con salidas pactadas

La dirección de Siemens Gamesa y los sindicatos CC.OO. y UGT han acordado en la mesa de empleo de este viernes la amortización de 64 puestos de trabajo de la división onshore en España, lo que incluye las oficinas de Zamudio, aunque en principio no habrá salidas traumáticas. El acuerdo recoge que los trabajadores afectados podrán salir de la empresa de forma voluntaria o, en otro caso, acceder a una recolocación en otro puesto.

En ese sentido, la multinacional abrirá un proceso de adhesión voluntaria o bien a prejubilaciones (mayores de 55 años) o bien de bajas incentivadas (45 días por año trabajado sin límite de mensualidades) para habilitar esos puestos de trabajo en los que se producirían las recolocaciones.

"En esta negociación hemos dado un paso muy importante al conseguir abrir la vía de adhesiones voluntarias. Una vía que estamos seguros de que ayudará en el objetivo 0 despidos traumáticos y que no se hubiera aplicado si no hubiéramos ratificado el acuerdo", han explicado CC.OO. y UGT a los trabajadores, y han lamentado que el resto de centrales no se hayan sumado al acuerdo.