Natalia García Cano: "Las empresas que crecen de forma solidaria y ética son más rentables"

Los objetivos y metas de desarrollo sostenible (ODS) son el nuevo horizonte para las empresas, que, poco a poco, van tomando conciencia y emprendiendo el camino de un desarrollo económico ético. Un total de nueve empresas y organizaciones han participado en la quinta edición del programa que BBK Kuna, factoría de soluciones a los retos de Bizkaia de la fundación bancaria, la patronal vizcaina, Cebek, y la Diputación Foral pusieron en marcha el pasado 2 de marzo con el fin de promover la incorporación de los ODS y que finalizó el pasado 30 de marzo. Con estas, son ya 40 las empresas que han participado en estos talleres en los últimos cinco años y la gerente de una de ellas, Sogecar, y la directora de BBK Kuna, el resorte de innovación social vizcaino, narran la experiencia.

Fundada en 1996 y a punto de cumplir –en junio– 25 años, Sogecar es una compañía con sede en Zamudio y especializada en la gestión de residuos industriales. Su actividad abarca varias líneas de negocio, pero tres pinceladas sirven para definir el terreno de juego en el que se mueve y encuentra líneas de crecimiento.

Una de las piezas básicas del puzzle empresarial es una planta de tratamiento y recuperación de disolventes utilizados en las industrias: La compañía vizcaina los recupera y se los devuelve al cliente para que los siga utilizando en su proceso productivo.

líneas de negocio



Otro nicho de actividad es una línea de tratamiento de aceites usados, fundamentalmente de automoción e industriales, que después de un tratamiento básico de centrifugación, aditivación y decantación se recicla para su uso como combustible en las empresas o para ser base de reciclaje.





Un trabajador de Sogecar en la planta de reciclaje de la compañía. Foto: Juan Lazkano

Y el tercer gran vector de la actividad de la empresa es un centro de transferencia que recoge todo tipo de residuos, desde trapos, fluorescentes, baterías, filtros, residuos industriales y de talleres de automoción, que se agrupan y se envían a un gestor final que encuentra un nuevo uso o los desvía a otras firmas que gestionan su tratamiento como residuo.

A pesar de que la industria del reciclaje medioambiental, la economía circular, suena a nuevo cuño, Natalia García Cano, gerente de Sogecar destaca que forma parte de la esencia de la compañía que dirige.

"Cuando nació Sogecar en 1996, ya se hablaba de ecoindustria en las empresas que hoy forman parte de Sogecar. El fundador de la compañía, Javier Caño, fue un pionero en el medioambiente y el desarrollo sostenible, y es el fundador del cluster de industria de medio ambiente, Aclima", afirma.

Caño "exigía" a la empresa "ir más allá de los requisitos legales en materia de ambiental para proteger en el entorno y nos hizo ver que invertir en medio ambiente era ya una forma de solidaridad rentable". Sogecar parte por ello de un nivel de "cumplimiento y exigencia muy alto", sobre todo en los objetivos que impactan en el medio ambiente, clima y ecosistemas terrestres. Cabe decir que "el desarrollo sostenible es parte del ADN", y es "el ABC de su actividad". Todo ello partiendo de la base de que los ODS "no afectan solo al medio ambiente y hay mucho camino por recorrer en otras facetas".

Erradicar la pobreza, favorecer una educación inclusiva y universal o garantizar la igualdad de genero, son entre otros, el trasfondo de los objetivos de desarrollo sostenible.

García Cano apunta que asumir los objetivos de sostenibilidad es "rentable" y colocan "bien" a las empresas en el mercado. "Hay que crecer de una forma solidaria y ese cuidado del medio ambiente es el que te hace ser rentable", asegura.

bbk kuna



"Las empresas, las pymes y las grandes compañías, tenemos mucho que aportar. Los ODS no solo son responsabilidad de las administraciones, desde las empresas podemos ayudar. Ahora está muy de moda el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay otras metas, hay un camino grande del que también se ocupan los ODS, que son 17, un montón de metas" que la sociedad debe alcanzar, añade.

Una opinión compartida por Eider Inunziaga, directora de BBK Kuna: "Las empresas son una parte muy importante de la sociedad, por eso, es fundamental que se impliquen en la consecución de los ODS. Cada acción, por pequeña que sea, para lograr un futuro mejor y más sostenible suma mucho y es importante, y desde BBK Kuna vamos a trabajar para apoyar, coordinar e impulsar todas las iniciativas en este sentido", sostiene Inunziaga.

La herramienta de innovación social de la fundación bancaria vizcaina seguirá "apoyando a las empresas en detectar como pueden ser mejores, y como pueden comprometerse con los retos que tenemos de futuro".

Por ello, el objetivo de BBK Kuna es "poner en contacto a distintos agentes de la sociedad para lograr un futuro más sostenible". "Estamos trabajando para ser el espacio donde resolver los retos que nuestra sociedad tiene ante sí, y por supuesto, para unir esfuerzos y coordinar iniciativas en la línea de los ODS, asegura Inunziaga.

Una apuesta por la economía con principios a pesar de que la pandemia no da tregua ni a las ciudadanos ni a las empresas. "Abril y mayo del año pasado fueron dos de los peores años que recuerdo. El impacto económico fue más allá del que puede tener una crisis del petróleo. El tejido industrial vasco, que es donde operamos, se vio muy tocado y sigue estando muy tocado en muchas áreas. Si la actividad industrial se para no se genera residuo. Hemos sido actividad esencial, no hemos parado de trabajar, lo que pasa es que con una intensidad mucho menor. Ha sido un año duro, pero hay que estar ahí", resalta.

¿Qué fibra ha tocado en Sogecar el programa de BBK Kuna en una empresa que nace para minimizar el impacto de la industria en el medio ambiente? Básicamente ha facilitado a Sogecar "herramientas y una metodología" para identificar los puntos de impacto de las ODS, cómo avanzar hacia las metas de crecimiento sostenible.

Por una parte, la compañía vizcaina ha contactado con otras firmas con las mismas preocupaciones que han participado en la edición de este año. El Bilbao Basket, Gestamp, la oficina de Turismo de Gernika... Todos ellas compartiendo experiencias, análisis y generando entornos de desarrollo con label sostenible.

Y entre los deberes que ha asumido Sogecar, uno que genera un retorno emocional en su primera ejecutiva: "Hemos querido acercar los ODS a los colegios de Bizkaia, a través de un programa de voluntariado corporativo. He impartido en segundo y tercer ciclo de primaria los talleres ODS Eskolara, que pretende mostrar a las nuevas generaciones los objetivos sostenibles, porque son las que heredarán el planeta, nosotros hasta ahora lo hemos cuidado, mejor o peor, y los que lo van a hacer en el futuro son ellos".

