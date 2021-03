Polémica en Euskadi por la operación de venta de Euskaltel

Euskaltel no es solo una empresa de telecomunicaciones, es un referente en Euskadi, buque insignia de una apuesta por contar con un operador vasco propio y romper con el antiguo monopolio de Telefónica. Por ello, que la empresa vasca pase a manos de una firma española controlada por fondos extranjeros ha levantado polémica con opiniones encontradas de unos y otros.

Asi, el PNV o Confebask defienden la OPA mientras que la Cámara de Comercio de Bilbao y los partidos de la oposición, salvo el PP, la cuestionan.

La presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, afirmó que el conocimiento previo que el Gobierno vasco tenía de la OPA y el hecho de que "la vea con buenos ojos" es "una buena garantía".

A su juicio "es importante" que "una empresa que surge en Euskadi, chiquitina" y que, en principio, no iba a "poder estar entre esas cuatro o cinco operadoras, máximo, que va a poder tener el Estado posiblemente e incluso Europa, que supera a las 100", esté dentro de un grupo "importante en ese sentido y que vaya a figurar".

Itxaso Atutxa cree que Más Móvil podrá "ayudar en esos avances, tanto tecnológicos como de digitalización" que se sigue "necesitando" en Euskadi.

El presidente de Confebask, Eduardo Zubiaurre, valoró como "buena" la operación de compra. En Euskadi Irratia, Zubiaurre señaló que para afrontar los nuevos retos serán necesarias empresas sólidas y, en este contexto, "todos esperamos que sea para bien". La compra por Más Móvil supondrá, según Zubiaurre, "potenciación y arraigo de la capacidad tecnológica y empresarial de este país. Que todos, como sociedad, como empresa, estemos más capacitados y preparados para afrontar los retos que vamos a tener como economía de la mano de esta potente empresa".

El responsable de la patronal vizcaina Cebek, Iñaki Garcinuño, señaló en Radio Euskadi que "la mejor demostración" de que seguirá siendo una "empresa vasca" es que "se mantenga un nivel de empleo importante" y los nuevos accionistas "se impliquen con el territorio" aunque a partir de ahora, "ese cambio de manos va a suponer que los dueños van a ser otros".

El presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, José Ángel Corres, destacó que, en su opinión, la OPA de Más Móvil "no es positiva para Euskadi" y consideró al igual que fuerzas sindicales que el Gobierno vasco, con el fondo estratégico arbitrado para tener participación en empresas cotizadas, podía haber evitado la operación.

Corres advirtió que se pierde "una empresa vasca y viene una gran empresa internacional". "Es verdad que tiene su razón social en Gipuzkoa, pero he leído que solo tiene una mesa y un despacho y las decisiones se adoptan más allá", indicó en Radio Euskadi. A su juicio, la presencia de Kutxabank en el accionariado de Euskaltel "le debiera dar una conciencia de país y otro tipo de sensibilidad", pero ha considerado que lo que ha "facilitado" la operación ha sido que la entidad financiera vasca bajara su participación del 20% para cumplir las exigencias del BCE.

"Y que, por tanto, ese famoso concepto de arraigo que se utiliza de forma frecuente y de centro de decisión en nuestras manos, en este momento no lo vamos a tener. El tiempo dirá si realmente tenemos motivos para preocuparnos o no, pero lo cierto es que lo que ha ocurrido este fin de semana no ha sido más que una fase final de un proceso que ya hace tiempo veníamos viendo", reiteró el presidente de la Cámara.

