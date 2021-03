El Gobierno vasco prefiere que La Naval tenga actividad industrial

Buena parte del tejido empresarial, sindical y político de Euskadi, con el Gobierno vasco a la cabeza, insiste en que los terrenos del quebrado astillero de La Naval de Sestao sigan albergando actividades industriales aprovechando su privilegiada situación con un kilómetro de muelle en la ría del Nervión y cuestionan que la adjudicación al grupo belga VGP para realizar un centro logístico desaproveche un activo escaso como son los muelles.

Aunque la adjudicación se ha realizado en base a la mayor cuantía económica presentada, algunos de los grupos que han perdido la puja se plantean impugnar la misma por no atenderse por el grupo ganador el uso industrial de los terrenos, según la normativa municipal.

El Gobierno vasco, cuya actuación en este tema es cuestionada en sectores industriales, afirmó el martes que tiene como "preferencia y prioridad" que el antiguo astillero La Naval albergue una actividad industrial, aunque indicó que "será bienvenido" cualquier proyecto que garantice actividad económica y empleo.

El administrador concursal confirmó al grupo belga, de orígenes checos, VGP que su oferta –la más alta con 36 millones de euros– había sido la ganadora para hacerse con el lote principal, los 300.000 metros cuadrados de terreno, en los que se ha dividido el astillero en su proceso de liquidación, que incluye el suelo, la maquinaria más relevante (las grúas) y los pabellones.

El administrador concursal ha adjudicado el lote a la oferta más alta, ya que el dinero irá destinado en parte a pagar a los 400 acreedores de La Naval, a los que se debe unos 120 millones de euros.

La oferta de VGP, que ahora deberá autorizar el juez de lo mercantil de Bilbao que lleva la quiebra, contempla instalar en el lugar un área logística. La industria ligada a la construcción naval ha sido la más crítica con la decisión de destinar los terrenos especiales de un astillero a un mero centro logístico terrestre de almacenamiento.

"inadmisible"



De hecho, el Foro Marítimo Vasco, el clúster de la industria naval del País Vasco, calificó "del todo inadmisible" la adjudicación de los terrenos de La Naval de Sestao para el desarrollo de una actividad "en la que no esté contemplada la actividad naval y actividades relacionadas con el sector", y no descarta que se puedan presentar recursos por parte de otros grupos ofertantes. El clúster naval de Euskadi expresó, al igual que UGT y Bildu, su disconformidad con esta adjudicación, pendiente de aprobación judicial, ya que no se contempla una actividad naval u otra relaciona con el sector como puede ser eólico ofshore, reparaciones navales etc. Javier López de la Calle, del FMV, afirmó que "no entendemos esta decisión ya que es necesario mantener la actividad industrial en Euskadi si se quiere seguir generando economía y empleo de calidad".

VGP

36 millones. El grupo VGP ha presentado la mayor oferta económica, 36 millones, a través de una sociedad Urlau Proyectos y Servicios.

Promotor inmobiliario. VGP es un promotor, gestor y propietario paneuropeo de inmuebles industriales y logísticos. Cuenta con una cartera de suelo urbanizable de 7,65 millones de m?2; para parques empresariales.