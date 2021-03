Laudio y Amurrio paran durante dos horas en defensa de Tubacex

Trabajadores de industrias, comercios, hostelería y servicios de Laudio y Amurrio han secundado el paro de dos horas convocado este viernes por los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas en defensa del empleo y de la calidad de vida en la comarca alavesa de Ayala.

El comercio, la hostelería y los servicios de las dos localidades han cerrado de forma masiva entre las 11.00 y las 13.00 horas convocados por los sindicatos, intervalo en el que además numerosos trabajadores de industrias de la zona han salido de sus fábricas y empresas para participar en las manifestaciones que se han celebrado.

A la marcha de Laudio han asistido los secretarios generales de ELA, Mitxel Lakuntza, y de LAB, Garbiñe Aranburu.

Al concluir las dos manifestaciones se ha leído un manifiesto unitario en el que las cuatro centrales convocantes han calificado de "éxito rotundo" la respuesta a su llamamiento, ante una situación de la comarca "alarmante" por la "destrucción de empleo, los ataques a las condiciones de trabajo, el empleo precario y la situación de muchos de los servicios públicos".

Los convocantes han tenido un especial recuerdo para las plantillas de Tubacex, sobre la que pesa un ERE de 134 empleos y un ERTE generalizado, y de Valvospain, por su "cierre inminente" con el despido de 79 personas.

Para los sindicatos esto es solo "la punta del iceberg" porque a estas dos empresas hay que sumar las decenas que han estado destruyendo empleo, la situación de trabajadores que han estado en ERTE "injustamente" y la situación "más que delicada" que atraviesan pequeñas empresas, autónomos y el sector de la hostelería y el comercio en la comarca.

"Nuestra comarca, sus habitantes y trabajadores nos encontramos en una situación crítica y no vamos a permitir que seamos quienes paguemos las consecuencias de esta crisis que no hemos generado", han advertido los sindicatos que han dicho que hoy no es el final de una campaña sino el inicio de un compromiso de lucha a favor del empleo y de una vida digna" en Ayala.