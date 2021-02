Txema Castaños: "No bloquearemos ninguna venta de acciones que no perjudique al Montepío"

¿Tiene el Montepío capacidad para bloquear la entrada de un socio externo? ¿Lo harán?

—La junta de gobierno del Montepío no tiene intención de bloquear o condicionar ninguna decisión de la Sociedad de Médicos sobre la venta de IMQ Seguros, siempre y cuando no perjudique los intereses del Montepío. Tenemos un compromiso con los asociados y, por tanto, defenderemos la obligación del socio protector de realizar las aportaciones pactadas. La posible venta a otra entidad no puede ni debe justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas.

¿Ese es el motivo por el que no se realizan las aportaciones?

—Esta pregunta la deberá responder IMQ Seguros. Es llamativo que hayan suspendido las aportaciones coincidiendo con la negociación para la posible venta a Adeslas.

Los ánimos están encendidos, al menos eso se deduce de un cruce de cartas entre responsables del IMQ, ¿a dónde lleva ese enfrentamiento?

—Los enfrentamientos no llevan a ningún buen puerto. Por eso quiero ser optimista y hacer referencia a una carta enviada por el director general de IMQ Seguros a los accionistas de la Sociedad de Médicos en la que afirma su compromiso de seguir realizando aportaciones al Montepío y que están estudiando una propuesta, que esperemos llegue pronto. Sin embargo, han fallado las formas, puesto que lo razonable habría sido que IMQ Seguros la hubiera enviado al Montepío, que es con quien tendría que llegar a un acuerdo y no con la Sociedad de Médicos.

En otros igualatorios, tras la entrada de un socio externo se han vendido activos, incluidas clínicas, y se ha despedido a personal, ¿teme que ocurra algo similar en Bilbao?

—No debo opinar desde el Montepío, pero como accionista de la Sociedad de Médicos, que es a la que le corresponde decidir, teniendo en cuenta las actuaciones en situaciones similares en otras provincias, temo por el puesto de trabajo de muchos de nuestros empleados, incluidos los médicos.