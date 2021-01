Representantes de la plantilla de PCB se concentran en Bilbao.

Representantes de la plantilla de PCB, del grupo ITP Aero, se han concentrado este viernes en Bilbao, frente a la sede de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), donde iban a tener una la reunión que iban a mantener esta mañana con el viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Javier Zarraonandia, que fue cancelada el jueves a última hora.

El representante de UGT en el Comité de empresa, David Raposo, ha informado de que la cancelación "fue mediante un correo electrónico, que se mandó a uno de nuestros sindicatos, a las diez de la noche, alegando que había habido violencia en las puertas de las plantas, lo cual nos parece una excusa, porque no es verdad", ha explicado Raposo.

"Nos consta que con Aernnova hicieron exactamente lo mismo. También les concedieron una reunión y en el último momento la anularon", ha opinado.

El representante sindical también ha acusado a la dirección de la compañía por "no querer dar la cara" ante el despido, el próximo lunes, de 84 trabajadores de las plantas en Barakaldo y Sestao. También ha asegurado que la dirección de PCB no les ha notificado por qué ha habido un cambio en el número de empleados afectados por el ERE, que finalmente serán 84, y que desde el 23 de diciembre, fecha en que finalizó el período de negociación, "no ha vuelto a ponerse en contacto" con los trabajadores.

Para el representante de UGT, el informe de Inspección de Trabajo que se dio a conocer este lunes "claramente" da la razón "a la parte social y a los trabajadores, en cuanto a que esta situación debería y se podría haber sustentado con un ERTE (expediente de regulación temporal) en vez de con un ERE".

"La dirección no va a tener en cuenta este informe y seguramente esperará al juicio. Creemos que tenemos razones para seguir luchando", ha concluido.