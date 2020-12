Tapia asegura que el futuro de las empresas pasa por la innovación

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha reconocido este miércoles que el futuro de las empresas pasa por una innovación "disruptiva" y que atañe a "todos y cada uno de nosotros".



"No es suficiente con aquella expresión de 'que innoven otros'. Nos toca innovar a todos y cada uno de nosotros y de una forma un poco disruptiva. No sirve hacerlo un poquito mejor, sino hacerlo diferente", ha dicho Tapia durante la clausura en Bilbao de la presentación de la Guía de la Innovación en el País Vasco, elaborada por Estrategia Empresarial, en colaboración con Innobasque.



"Va a haber recursos, sí, pero también tenemos que poner lo mejor de nosotros mismos. No podemos esperar a que vengan recursos de Europa. Los nuestros también tienen que estar, públicos y privados", ha expresado la consejera, quien se ha mostrado tajante: "No puede ser que todo lo haga otro: que innove otro y que ponga los recursos otro".



???? La propia gravedad al inicio de la pandemia nos llevó a reaccionar y a ofrecer respuestas y soluciones novedosas. Una vez más, el tejido empresarial y el sistema tecnológico estuvieron a la altura de las circunstancias y buscaron soluciones acordes a la Emergencia Sanitaria. pic.twitter.com/xFZhLpviV3 — Arantxa Tapia (@arantxa_tapia) December 16, 2020

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

DIGITALIZACIÓN

Según Tapia, la pandemia causada por la covid-19 ha supuesto que surjan casos de "intraemprendimiento" o "innovación ad hoc". Y ha puesto como ejemplo las empresas del sector de la automoción que comenzaron a fabricar respiradores o muchas otras quecuando escaseaban a nivel mundial.Tapia ha reconocido que las instituciones improvisaron durante los meses de marzo y abril en sus decisiones para la gestión de la pandemia, "porque no sabíamos cómo reaccionar a esta situación y sin embargo, lo hicimos y supimos dar lo mejor de nosotros mismos".Para Tapia,", tales como que las empresas continuaran con su actividad implementando el teletrabajo o que los jóvenes en etapa escolar y universitaria pudieran continuar con su formación, "algo que parecía un disparate según decían algunos"."La pandemia nos ha ayudado a que losy de lucha contra el cambio climático, que los estábamos trabajando a un ritmo un poco más lento, se hayan visto absolutamente acelerados y hagan que seamos mucho más competitivos", ha añadido.Por último, Tapia enumerado laspara los próximos años: rebajar de la tasa de desempleo en Euskadi por debajo del 10 %, cifras anteriores a la pandemia; avanzar en la modernización de la industria, con una fabricación moderna, avanzada y digitalizada que suponga el 40 % de la economía vasca; igualar la media de la Unión Europea en inversión en I+D+i, -para lo cual tiene que converger capital público y privado, ha matizado-; y reducir en más de un 30 % las emisiones de gases de efecto invernadero.