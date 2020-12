ITP plantea rebajar los despidos de 133 a 88 si el comité acepta el ERE

La dirección de ITP Aero ha propuesto al comité de las plantas de Barakaldo y Sestao (PCB) reducir el número de despidos del ERE de 133 a 88, siempre y cuando el expediente sea acordado con la parte sindical.

En la reunión mantenida esta tarde el comité de las dos plantas de Ezkerraldea, que suman medio millar de trabajadores, ha mantenido su postura contraria al ERE y entiende que "este pequeño movimiento" no cambia las cosas. "No vamos a entrar a negociar eso. No vamos a entrar a negociar nada que suponga despidos", señalan fuentes de ELA.

El próximo encuentro entre empresa y sindicatos se producirá el lunes, mientras que el día 23, próximo miércoles, concluye en principio el periodo de consultas del ERE, si bien las conversaciones podrían estirarse unos días más.





EL SÁBADO, MANIFESTACIÓN



Por otro lado, el comité de PCB ha convocado para este sábado una manifestación en Ezkerraldea, que partirá a las 11.30 horas de Sestao y terminará en el centro de Barakaldo, e invita a los vecinos de ambos municipios a participar.