Biok!, conectando a las empresas referentes de Bizkaia con el ecosistema innovador

Esta plataforma de innovación gestionada por Beaz busca ser un punto de encuentro que promueve la generación de nuevas oportunidades de negocio a través de la innovación abierta y la colaboración

¿Y si hubiera una startup con capacidad para desarrollar una solución personalizada y eficaz para mejorar la competitividad de su empresa? Es muy probable que esa startup exista. Y es más que probable también que pueda darse un diálogo y cooperación entre ambas. De esta premisa parten las dinámicas de Open Innovation o innovación abierta en las que se enmarca la plataforma Biok!, un lugar de encuentro que promueve la generación de nuevas oportunidades de negocio. Así, a través de la conexión entre empresas, esta iniciativa hace posible desarrollar proyectos conjuntos, impulsar el emprendimiento avanzado, la innovación y la consolidación de empleo cualificado en Bizkaia.

Este programa de innovación abierta de la Diputación de Bizkaia gestionado por la sociedad foral Beaz, adscrita al departamento de Promoción Económica, persigue un doble objetivo: por una parte, afianzar la competitividad de las empresas de Bizkaia y dar acceso a las mismas a talento y capacidades locales e internacionales. Y por otro lado, atraer al territorio y acelerar a startups y pymes con altas capacidades aportándoles una primera opción de mercado.

"Los tiempos están cambiando a gran velocidad y las empresas cada vez son más conscientes de la necesidad de cooperar para ser más competitivas. Esa es la filosofía con la que nació Biok!, como un instrumento para conectar a las empresas referentes de Bizkaia con el ecosistema innovador", explica la directora de Beaz, Olatz Goitia.

En este sentido, hace un llamamiento a las empresas para que tomen parte en esta plataforma como vía de desarrollo de su negocio. "Queremos que las empresas apuesten por ir más allá de sus límites y combinen su conocimiento interno con las capacidades que ofrece el ecosistema, para desarrollar proyectos estratégicos y acelerar sus procesos de innovación dirigidos a fortalecer su actual posicionamiento", manifiesta Goitia.

Con todo, este enfoque estratégico está adquiriendo especial relevancia en un momento en el que la coyuntura empuja a incorporar nuevo conocimiento e innovar de forma rápida y eficiente de cara a seguir siendo competitivos, según fuentes forales.



A través de Biok!, la entidad referente identificará sus prioridades de desarrollo en forma de reto tecnológico. Para responder a ellos, startups, pymes u otras organizaciones y personas emprendedoras de cualquier lugar del mundo podrán presentar propuestas en la plataforma.

El Athletic Club, el grupo RETAbet y el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia han sido las primeras empresas en lanzar su reto y todas ellas coinciden en que ha supuesto una oportunidad de dar un salto en innovación.

Por eso, desde Beaz animan a todas las empresas referentes del territorio a dar el paso y sumarse a Biok! "Creemos sinceramente que innovar de forma abierta y colaborativa es la vía más exitosa para diversificar y crecer. Y lo único que tienen que hacer las empresas es ponerse en contacto y dejarse asesorar; identificaremos el reto y pondremos a su disposición la plataforma y toda la difusión", subraya la directora de Beaz.



Puede participar en el reto cualquier persona emprendedora, startup, pyme, centro tecnológico o universidad con una propuesta que pueda contribuir a la resolución parcial o total del reto planteado por la empresa referente.

No es necesario que las startups interesadas en ofrecer su solución al reto estén ubicadas en Bizkaia.



La empresa referente seleccionará el proyecto ganador del reto y se compromete a contratar a la empresa ganadora el desarrollo de un proyecto piloto que al menos ascienda a 15.000 euros. Por su parte, la empresa ganadora dispondrá de un plazo orientativo de 6 meses, que se acordará individualmente con cada empresa referente para ejecutar el proyecto.

El funcionamiento de Biok! es sencillo. Se trata de un proceso de 5 fases en el que las empresas y organizaciones están en todo momento acompañadas y asesoradas por Beaz.



- Fase 1: Definición del reto. Esta fase se prolonga durante 5 semanas y comienza con la identificación de las necesidades que la entidad referente prioriza en su plan de innovación.



Se realiza una labor de contraste y priorización que lleva a filtrar y seleccionar los retos que se lanzarán a través de Biok!, así como la elaboración de las bases de la convocatoria para la publicación de cada reto (contenido del reto, criterios de evaluación, etc.)



- Fase 2: Difusión del reto. Esta fase dura 4 semanas y se centra en la difusión internacional de los retos a través de la Red EEN (Enterprise Europe Network) y en los ecosistemas de emprendimiento, en los cuales la Diputación Foral de Bizkaia tiene presencia permanente.



- Fase 3: Recepción de propuestas y preselección. Durante 3 semanas se analizan las propuestas recibidas atendiendo a los criterios definidos, se realiza la elección de proyectos finalistas y se notifica su selección a las finalistas.



- Fase 4: In factory innovation trip. Esta etapa se centra en la gestión de desplazamientos de las empresas finalistas para poder contrastarlas y ahondar en la mejora de sus propuestas. Dos semanas.



- Fase 5: Selección final e inicio de pilotos. La fase final arranca con el análisis de las propuestas ya mejoradas y la selección, comunicación y contratación de la empresa del proyecto ganador del reto.

Dispondrá de un plazo orientativo de 6 meses para ejecutarlo.

Más información en: http://bizkaiaok.eus/es/bi-ok/

Contacto: info@bizkaiaok.eus

Beaz: 94 439 56 22



- Athletic Club

El reto Athletic Club ha sido ya resuelto. En relación con su experiencia en la plataforma, Aitor Jimenez, director de innovación del Athletic Club, manifiesta que "tener acceso a un programa como Biok! es esencial para desplegar proyectos e iniciativas de innovación en las organizaciones que sin este apoyo por parte de Beaz no se hubiesen podido llevar a cabo". Según explica, querían resolver la cuestión de cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías al Athletic Club para estimar la susceptibilidad y prevenir el riesgo de lesión, mediante la parametrización personalizada y personalizable de los factores de riesgo modificables en el contexto de la gestión de la lesión de un jugador o jugadora del club. Para resolver este "gran reto en la industria del deporte" colaboraron con un agente externo como Basque Center for Applied Mathematics (BCAM). "Entender desde la comprensión de los algoritmos y la ciencia ha sido de gran utilidad para el club, indica Jimenez.

- Grupo Tecnológico RETAbet

El equipo Fundación Deusto fue el ganador del desafío lanzado por Grupo tecnológico RETAbet. El reto planteaba cómo pueden ayudar las nuevas tecnologías a fomentar el juego responsable, con lo cual, la tecnología era el punto de partida del proyecto. A este respecto, Félix Font, CTO del Grupo RETAbet, destaca que "nuestro ecosistema de innovación cerrada era muy potente para nuestros desarrollos evolutivos, pero no para resolver problemas que se encontraban en otra vertical de necesidades. Necesitábamos otro tipo de partners tecnológicos, con capacidad de aportar valor en áreas ajenas a nuestras fortalezas tecnológicas". A su entender, "de eso se trata Biok; y su programa de innovación abierta: de abandonar nuestra zona de confort y explorar horizontes de innovación tecnológicos que nos abran la mente a nuevas realidades. Ha sido una experiencia muy enriquecedora gracias a la cual hemos integrado el concepto innovación abierta como un elemento más de nuestra estrategia de innovación".

RETOS EN FASE DE RESOLUCIÓN:

- Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

El Consorcio de Aguas



El reto lanzado por el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia ha entrado ya en fase de resolución. La empresa busca medir los consumos autorizados de Agua No Registrada (la que se suministra a las redes de abastecimiento y distribución y no queda registrada en medidores) y optimizar su gestión. Santos Paunero, responsable de Innovación del Consorcio, apunta que "la participación en los retos Biok! nos permite dar solución a retos a los que no hemos podido darla de forma convencional, y al mismo tiempo apoyamos al tejido innovador local y se facilita la conexión con emprendedores. La difusión de retos que obtenemos gracias a Biok! es incomparable. Y el acompañamiento de Beaz es de gran valor".

RETO ABIERTO A PROPUESTAS:

- Albacora y Pevasa

Albacora y Pevasa, empresas atuneras referentes en pesca sostenible, han sido las últimas en sumarse al programa de innovación abierta de Beaz. El atún es una de las materias primas con mayor volumen de negocio a nivel internacional. Teóricamente, su captura es una de las actividades más legisladas, controladas y transparentes del mundo, sin embargo, sistemáticamente se dan situaciones irregulares. Un lastre para empresas como Albacora y Pevasa, comprometidas con la pesca responsable. A través de la plataforma Biok!, ambas proponen a startups, pymes, personas emprendedoras, centros tecnológicos y universidades un reto de innovación abierta: ¿Cómo puede la digitalización de las operaciones comerciales proteger al consumidor del incumplimiento sistemático de los estándares de sostenibilidad y legalidad en la cadena de valor del atún?; y ¿Cómo acreditar la legalidad de la pesca realizada y la seguridad del proceso que lo verifica, asegurando y facilitando el acceso a la información de todos los actores que forman parte de ella? El plazo para presentar propuestas está abierto hasta el 11 de diciembre. La ganadora realizará un piloto por valor de 15. 000 euros junto a ambas empresas. Desde Albacora valoran el proceso de reflexión y creación como "tremendamente enriquecedor. El entorno nos exige una colaboración y cooperación entre industrias y profesionales fluida y directa". Para Pevasa, "ha sido interesante la reflexión con otras empresas del sector y ver cómo hay que dar solución conjunta a la trazabilidad y transparencia de nuestros productos. Contar con talento local y jóvenes emprendedores nos puede ayudar a establecer alianzas estratégicas en el futuro y a la vez, al desarrollo de la comarca".