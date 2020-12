Euskadi prevé nuevos parques eólicos en esta legislatura

Euskadi tendrá nuevos parques eólicos a corto plazo porque no es de recibo que un territorio con empresas de primer nivel mundial en el área de las energías renovables tenga tan escasa producción de electricidad por vía renovable. Este fue el mensaje que lanzó ayer la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, en un debate en el Club Español de la Energía, un lobby de las principales compañías energéticas del Estado español como Iberdrola o Repsol

Tapia fue tajante al afirmar que en esta legislatura el objetivo no es otro que generar más energía eólica en Euskadi para lo que anunció que el Ejecutivo vasco iniciará sin demora y de "forma inminente" la tramitación de parques eólicos para primeros emplazamientos, a los que, con el tiempo, "les seguirán otros más".

En una jornada on line bajo el título La Energía en Euskadi: Renovables y Redes Inteligentes. Oportunidades para la Industria y el Empleo, Arantxa Tapia reiteró sus últimos mensajes en defensa de la energía eólica para evitar que a la CAV se le aplique el dicho de en casa del herrero, cuchillo de palo, pues la aportación de las renovables sigue siendo muy inferior a las tasas propuestas por la Unión Europea en la transición energética para descarbonizar la economía y señaló que lograr más producción eólica es una "obligación" a estas alturas del siglo XXI y alcanzar un "equilibrio" en Euskadi entre las que resaltó como "increíbles" capacidades de generación eléctrica que tiene y "lo retrasada" que está, tanto en la generación local de energía renovable como en su consumo.

paradoja

En este sentido, la responsable del Gobierno vasco no dudó en calificar como paradójico el hecho de tener "un sector empresarial tan potente" en energías renovables y ser muy poco generadores y consumidores".

No hay que olvidar que en Euskadi están compañías de primer nivel internacional en el área de renovables, casos de Iberdrola, Siemens Gamesa, Ingeteam, Sener, Solarpack, GES, etc. Por todo ello, Tapia señaló que tras haberse centrado en los dos últimos años en la promoción de la energía solar, "el reto de esta legislatura será generar más energía eólica en Euskadi" porque "no podemos estar en los niveles donde estamos".

"Nos gustaría que antes de que acabara la presente legislatura pudiéramos ver nuevos molinos de viento en marcha en Euskadi y, para lograrlo, de manera inminente, daremos inicio a la tramitación de los parques eólicos para unos cuantos primeros emplazamientos".

El objetivo final, según la consejera vasca, es lograr que la cuota de energías renovables represente en Euskadi el 20% del consumo final de energía. Por ello, "desde el Gobierno vasco se quiere dar un salto cualitativo a la industria de la mano de las oportunidades que nos ofrecen la transición energética y la transición digital", señaló Tapia.