Aranburu (LAB): "Nuestra lucha está en la calle y no en la mesa de diálogo social"

Garbiñe Aranburu ha destacado la voluntad de su sindicato de dialogar, pero ha asegurado que "no encuentran a nadie al otro lado de la mesa". En una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, la secretaria general de LAB ha destacado que la mesa de diálogo social no es un marco real de debate puesto que en ella se da a los sindicatos un papel meramente de asesoramiento, por lo que ha destacado que su sitio está en la calle. "Ahí es donde reside nuestra lucha, no al albur de una mesa de diálogo social donde no se está haciendo nada por abordar los problemas de los trabajadores".

La secretaria general de LAB ha negado que su estrategia busque deslegitimar y desgastar al gobierno, aunque ha reconocido que "las huelgas y las luchas sindicales y sectoriales tienen una motivación política porque lo que se busca es cambiar la orientación de las políticas en beneficio de los trabajadores". También ha afirmado que el Gobierno vasco apela al diálogo a pesar de actuar siempre desde la unilateralidad.

Aranburu ha abogado por un cambio de sistema donde las políticas sociales tengan como prioridad a las personas y ha asegurado que la situación actual de la sanidad no es fruto de la pandemia sino de los recortes previos.

Además, la secretaria general de LAB ha negado que la solución a la crisis actual pase por políticas austeras y por el recorte de los salarios. "Tenemos muy presente lo que ha pasado en la crisis del 2008 y de los resultados que han traído las políticas austericidas, pero Gobierno vasco y patronal van a utilizar las mismas recetas. Para mantener el empleo no hay que bajar los salarios. La patronal intenta sacar beneficios de todas las crisis. Hay que analizar la situación de cada empresa. No se puede pedir responsabilidad solo a los trabajadores".