La Bienal de Máquina Herramienta, una feria que mueve 42.000 visitas, se aplaza a 2022

La pandemia de coronavirus se ha cobrado otra nueva víctima económica: la Bienal de Máquina Herramienta (BIEMH), la mayor feria vasca del BEC y una de las tres primeras de Europa, se aplazará hasta mayo de 2022. Un certamen que mueve a más de 40.000 visitantes de 61 países, datos de la última edición de 2018, no puede con las restricciones de movilidad obligadas por el covid-19, ni con los problemas de muchas empresas ante la situación actual de recesión económica. "No es el momento más adecuado", resumió el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, al valorar la suspensión definitiva del certamen este año.

Pese al ímprobo esfuerzo de los organizadores, el Bilbao Exhibition Centre (BEC) y AFM, para buscar alternativas desde que a principios de mayo de este infausto 2020, en medio del confinamiento, se decidió retrasar la celebración de la feria hasta el próximo mes de noviembre, la complicada coyuntura sanitaria y económica aconseja aplazar esta edición. Así, la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH) celebrará su próxima edición del 30 de mayo al 3 de junio de 2022, después de que el equipo organizador del certamen haya decidido aplazar la convocatoria prevista para este mes de noviembre tras recoger las opiniones de las empresas.

Según fuentes del BEC, entidad dirigida por Xabier Basañez, las "dudas" que genera la situación epidemiológica "impiden garantizar la calidad de la Bienal como principal punto de encuentro del sector de máquina herramienta, con una oferta adecuada a la magnitud y nivel del ámbito de la fabricación avanzada y la participación de sus principales agentes".

A la vista de esta situación y teniendo en cuenta que las empresas del sector notan en sus pedidos, y en sus resultados, la paralización de inversiones, en especial en un segmento clave como es el de la industria de automoción, los responsables del BEC, AFM-Advanced Manufacturing Technologies y AIMHE-Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta, han considerado el aplazamiento de la edición de 2020 como la opción "más razonable" tras agradecer a las empresas su "apoyo incondicional" en todo este tiempo.

Esta suspensión de la edición de este año de la mayor feria de Euskadi va a suponer un golpe más a la economía vasca, en especial a sectores que ya lo están pasando muy mal como son los de firmas dedicadas a la subcontratación en este tipo de eventos: empresas de transporte, de montajes de stands, de azafatas, de restauración, hoteles etc.

Impacto económico

No hay que olvidar que la Bienal de Máquina Herramienta representa económicamente para el País Vasco, según datos de la última edición en la que se había reducido en un día la duración de la feria, un impacto en términos de Producto Interior Bruto (PIB) de más de 42,7 millones euros, genera temporalmente el equivalente a unos 896 empleos y su actividad unos ingresos fiscales para la Hacienda Foral de Bizkaia de 5,3 millones de euros.

Responsables del BEC recordaron ayer que los últimos meses han sido de "intenso trabajo, análisis y monitorización constante", desde que a principios de marzo los organizadores de BIEMH se vieran obligados a posponer la celebración de mayo, al ser declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Emergencia de salud pública a causa de la pandemia del covid-19.

En ese escenario, los organizadores apostaron por ofrecer a expositores y visitantes, en noviembre, un formato "cien por cien a medida".

We make it yours era el lema que expresaba el compromiso de BIEMH con la recuperación del sector, en un momento de gran complejidad.

El director general del BEC, Xabier Basañez, reconoció que el aplazamiento de la Bienal de Máquina Herramienta a 2022 es un "palo duro", que, entre otros efectos, llevará al Bilbao Exhibition Centre a cerrar este ejercicio con pérdidas.

Con todo, Basañez considera, según señaló en Radio Euskadi, que se ha tomado la decisión "correcta" porque, en el actual momento de "incertidumbre" no se "puede poner en riesgo la marca y la trayectoria de la Bienal", así como la importante inversión que hacen los expositores.

"Hay que mirar para adelante en lugar de para atrás y ya estamos puestos a trabajar en la edición de 2022", afirmó el director del BEC.

El presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño, indicó que suspender la edición este año habrá sido una decisión "muy meditada" teniendo en cuenta las consecuencias económicas que tiene.

BIEMH

Fechas. La 31 edición de la Bienal de Máquina Herramienta se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio de 2022.

Impacto económico. La feria mueve a 42.000 visitantes de 61 países y cuenta con 1.751 expositores procedentes de 21 países. El resultado es un impacto económico en Euskadi de 42,7 millones.

Las frases

Zupiria "NO es el momento más adecuado"

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, reconoció que el actual no es "el momento más adecuado" para la celebración de la Bienal por las "restricciones" sanitarias que condicionan la movilidad internacional.

Basañez "La suspensión es un palo duro"

El aplazamiento es un "palo duro", y su no celebración, sumada a la anulación de otros, harán que el BEC entre en pérdidas este año.