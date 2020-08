Yolanda Díaz confirma que los ERTE seguirán activos: "No los creamos para dejarlos caer"

La ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español, Yolanda Díaz, se ha referido este sábado en Baleares a la figura de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), defendiendo que "el Ejecutivo nacional no ha creado un sistema de protección para dejarlo caer".

Según ha informado la ministra Díaz este sábado en rueda de prensa en el Consolat de Mar, "este Gobierno quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a empresas y trabajadores de estas Islas", recordando que "se han destinado más de 579 millones de euros a Baleares".

"Nos seguiremos volcando con esta comunidad autónoma, porque las empresas necesitan de certidumbre y esperanza. No hemos desplegado un sistema de protección --en relación a los ERTE-- para dejarlo caer ahora porque no sería correcto ni, económicamente, adecuado", ha añadido.

En esta línea, ha hecho hincapié en que "el sistema implantado por el Gobierno ha salvado a más de 550.000 empresas y a 3,4 millones de trabajadores en España".

Fijos discontinuos



Por otro lado, la ministra Díaz ha querido también poner en valor la bonificación a los fijos discontinuos, recordando que "es la única medida que se ha extendido hasta el 31 de diciembre".

En este sentido, ha asegurado, "se trabajará para evitar que los fijos discontinuos no se queden sin protección social por no tener período efectivo de ocupación al no tener campaña turística".

"Lo que dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de que nadie se quede atrás no son palabras, son hechos, tal y como se demuestra este sábado en Baleares", ha destacado.

El diálogo social se traslada a Baleares



Finalmente, la ministra ha anunciado que el equipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto con la Mesa de Diálogo Social de España se trasladarán a finales de agosto o bien a principios del próximo mes de septiembre a Baleares.

Al respecto, ha explicado que "el objetivo es compartir una agenda de trabajo intensa para acertar en las medidas laborales y económicas que puedan acompañar a esta comunidad autónoma".

Con todo, ha apuntado que este anuncio se ha hecho atendiendo a la necesidad del Ministerio y de los agentes sociales de mantener la comisión tripartita que "se va a convocar este mes de agosto para ir analizando sector por sector, economía por economía y comunidad por comunidad" la situación tras la pandemia de la covid-19.