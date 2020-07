Los pensionistas seguirán "en lucha porque sus demandas siguen vigentes"

El Movimiento de Pensionistas Vascos ha recordado a los partidos políticos vascos tras el 12J que su lema 'gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden', "sigue vigente y hasta que no vean movimientos reales, seguirán en lucha y del lado de quien lleve sus propuestas a buen término y no se quede en palabras bonitas".

Durante su primer lunes de concentraciones tras los comicios vascos celebrados este domingo, el colectivo se ha reunido en las tres capitales de la CAV y en diversos municipios del País Vasco para remarcar que van a seguir "en la lucha" hasta conseguir su tabla de reivindicaciones, que contempla, entre otros aspectos, una pensión mínima de 1.080 euros.

En ese sentido, la representante del colectivo en Bizkaia, Andrea Uña, ha pedido a los partidos políticos vascos que "dejen de decir que nos entienden y que respetan nuestra lucha, y dejen de tirar balones fuera o de decir que la solución no depende de ellos sino de Madrid".

Desde su punto de vista, no hay que olvidar que todos los partidos que han obtenido escaño en el nuevo Parlamento Vasco "tienen representatividad en Madrid, con lo que de momento les pedimos que vayan, aunque sea poco a poco, escuchándonos, ya que lo que falta en realidad es voluntad política y, si quieren, pueden atender nuestras demandas".

En este punto, ha recordado que el movimiento "quiere dejar bien claro que es un colectivo plural y transversal que no se alinea con ningún partido político concreto", y exigen que "no se les identifique con ningún partido", además, de advertir de que su eslogan "no es demagogia y lo que de verdad hace falta es que se muevan las cosas y no bonitas palabras".

En esa línea, Andrea Uña ha recordado que, en los dos años y medio que el movimiento lleva concentrándose, "ha habido más elecciones y, aunque ahora se hayan celebrado éstas, nosotros vamos a seguir en la calle con una lucha que no depende de que gane un partido u otro". Y ha añadido que "en estos momentos, hay un gobierno progresista en Madrid que hemos visto que tampoco se mueve en el terreno de las pensiones".

A su juicio, es necesario "seguir en la calle", porque partidos como el PSOE o Unidas Podemos "gobiernan en Madrid, nos dijeron que se iban a derogar los aspectos restrictivos de la reforma laboral o de las pensiones, y después no lo han hecho y han reculado".

En ese sentido, ha lamentado que "primero digan que nos apoyan pero luego llegan a los lugares donde se decide, o hay que atender nuestras peticiones, como los gobiernos o el Pacto de Toledo, y siguen con lo mismo de antes".

Por ese motivo, ha dicho, "hasta que no veamos movimientos reales, tenemos que seguir con la lucha, porque, de momento, y a nivel de Euskadi ya hicimos entrega de una carta a Iñigo Urkullu pidiendo una reunión para abordar la situación".

Uña ha considerado, en relación a un posible gobierno de coalición entre PNV y PSE, que "si en Euskadi se hiciera una política en condiciones o con intención de buscar un cambio real, se podría tumbar al PNV haciendo otro tipo de pactos que los esperables, pero existen muchos intereses, que no siempre encajan con las demandas de los pensionistas, y creo que Euskadi tendrá más continuidad que otra cosa".