Unai Sordo: "La alternativa a los ERTEs hubiese sido un millón de despidos más"

Unai Sordo ha asegurado en Euskadi Hoy de Onda Vasca que su sindicato ha trasladado al Gobierno el mensaje de que no se pueden retirar los ERTEs antes de tiempo. "El ejecutivo tiene que medir muy bien sus pasos, si no le puede salir el tiro por la culata. Si retira antes de tiempo lo Ertes, estos trabajadores pueden acabar en el paro".

Sin embargo, el secretario general de CC.OO. ha recordado que el diálogo de los agentes sociales con el Gobierno se mantiene y ha garantizado que se ampliarán los ERTEs. "Va a haber Ertes en los próximos meses. Pero el objetivo de esta herramienta es que los trabajadores se vayan reincorporando a sus puestos y no cronificarse. La alternativa hubiese sido un millón de despidos más".

Sordo se ha mostrado partidario de abordar una reforma fiscal en profundidad. Es consciente de que el debate no se puede dar a corto plazo, pero lo cree inaplazable. Además, el responsable de CC.OO. ha advertido sobre la necesidad de derogar de forma urgente algunos aspectos de la reforma laboral. "Si no se limitan habrá una devaluación salarial en otoño". Por eso, cree preocupantes los mensajes lanzados por la élite empresarial reclamando no tocar al fiscalidad y la reforma laboral.

Unai Sordo también ha deseado que el pragmatismo que están mostrando los agentes sociales se traslade a la política porque "es preocupante que el ambiente esté tan crispado".