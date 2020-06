La suiza Six toma el control de la Bolsa de Bilbao

BILBAO – La Bolsa de Bilbao, actualmente perteneciente al grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) pasará a ser controlada por la compañía suiza Six tras el éxito de la oferta de compra lanzado, vía opa, por la firma helvética y que ha siso aceptada por el 93% del capital. Six culmina, así, con éxito destacado su operación de compra de Bolsas y Mercados Españoles, BME, la sociedad que gestiona y es propietaria de los diferentes mercados de la Bolsa española, incluido el de Bilbao.

La compañía helvética ha realizado una operación valorada en unos 2.569 millones de euros y que incluye la compra de casi 78 millones de acciones de BME, que representan el 93,16% del capital social.

Como se recordará, la empresa suiza, que gestiona la Bolsa de Zúrich, presentó una opa sobre el mercado bursátil del Estado español, que incluye las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a principios de año, con el objetivo de aunar fuerzas y competir en un mercado cada vez más globalizado y que también está sometido a concentraciones.

Un aspecto a destacar desde el punto de vista del País Vasco es que, pese a que la plaza financiera de Bilbao ya no es lo que era pues los grandes operadores bursátiles, con la excepción de Norbolsa, coordinan todo desde Madrid, es que Six se ha comprometido a mantener la estructura territorial actual de la Bolsa española, incluyendo la sede de Bilbao, lo que aleja, al menos por el momento, el cierre de la estructura bursátil que existe en Euskadi. «La combinación de BME y Six, ambos líderes en sus respectivos mercados, creará un grupo diversificado con una fuerte presencia en toda Europa", según Six.