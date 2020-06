Aprobado el Ingreso Vital: cómo saber si tengo derecho a percibirlo

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación que la Seguridad Social pagará todos los meses a las familias que estén en situación de 'vulnerabiliad económica', un colectivo que se ha visto incrementado por la crisis surgida con la pandemia. La cuantía dependerá del número de personas que constituyan la unidad familiar. Pudiendo haber hasta dos beneficiarios de la prestación. Es decir que en una casa puede vivir una persona, una familia o una persona y una familia. En este último caso ambos podrían tener derecho a la prestación, uno a manera individual y el resto a la familiar. Pero no podrán cobrarla más de dos personas. Esta prestación no caduca y será percibida todo el tiempo que una persona o una familia cumpla con los requisitos.

Si es una persona que vive sola deberá tener entre 23 y 65 años y no formar parte de otra unidad familiar o de convivencia, salvo las víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual. Pero puede vivir en la misma casa que una familia de la que no forma parte.

Si es una familia o unidad de convivencia, quien reciba la prestación tiene que tener también entre 23 y 65 años. Pero ¿qué es una unidad de convivencia?

Una unidad de convivencia es la formada por quienes viven en un mismo domicilio, estando casados o siendo pareja de hecho y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad afinidad, adopción o acogimiento permanente.

UN SIMULADOR PARA SABER SI TE CORRESPONDE



Para evitar el surgimiento de unidades de convivencia para cobrar la prestación, otro de los requisitos es que esté formada desde al menos un año. Una medida criticada porque excluye a familias verdaderamente necesitas y que no llevan un año como tal. No obstante, este requisito no será necesario para las víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, dejando además una puerta abierta a "otros supuestos que se determinen reglamentariamente".

Pero el requisito más criticado por la izquierda que apoyó la investidura de Pedro Sánchez es la que exige "tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud".

Una vez cumplidos los requisitos de ser unidad de convivencia, tener entre 23 y 65 años y residir en el Estado español durante al menos un año ininterrumpido será también necesario, para acceder a la prestación, estar en situación de vulnerabilidad económica. Para comprobar si eres uno de los potenciales beneficiarios, la Seguridad Social facilita un simulador que responde a todas las dudas.

Se considera que se ha llegado a la 'vulnerabilidad económica' cuando se posee un patrimonio (sin contar la vivienda habitual) igual o superior al de la siguiente tabla:



En cuanto a lo que se cobrará al mes dependerá si es una prestación individual o para una unidad de convivencia. Una prestación individual, la más baja de todas, será de 461,53 euros al mes. Y la más alta, para una unidad de convivencia de al menos 5 miembros, es de 1.015,37 euros al mes. Se calcula que de estas prestaciones podrían beneficiarse 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas.

La siguiente tabla resume la prestación anual a recibir (habrá que dividirla por 12) tanto si es individual como familiar.